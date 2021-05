Disney+ dépasse les 103 millions d'abonnés payants

Avec plus de 103 millions d'abonnés payants au 3 avril, Disney+ a déçu les attentes des analystes. C'est pourtant plus de 3 millions d'abonnés supplémentaires en moins d'un mois.

Dans le cadre de la publication des résultats du deuxième trimestre de son exercice 2021 décalé clos le 3 avril, The Walt Disney Company annonce 103,6 millions d'abonnés payants pour son service de vidéo à la demande Disney+.

La dernière fois que le groupe américain avait communiqué sur un tel chiffre, c'était pour célébrer le cap des 100 millions d'abonnés payants en date du 9 mars. En l'espace de 25 jours, Disney+ a donc grossi de plus de 3 millions d'abonnés supplémentaires.

À l'échelle d'une année, la progression du nombre d'abonnés payants pour Disney+ est de 209 % (33,5 millions au 28 mars 2020).

" Nous avons lancé avec succès nos offres de streaming, Disney+ et Star (ndlr : le nouvel univers de Disney+ en France) dans un certain nombre de marchés internationaux. Nous sommes satisfaits de la croissance et de l'engagement sur ces marchés aujourd'hui ", déclare Bob Chapek, le patron de The Walt Disney Company.

Un bémol toutefois dans la mesure où le revenu moyen mensuel par abonné de Disney+ tombe de 5,63 $ à 3,99 $ en un an (-29 %) pour le groupe, et ce malgré une légère hausse des prix. Du reste, la croissance du nombre d'abonnés a déçu les analystes qui attendaient encore davantage.

L'objectif demeure d'atteindre entre 230 et 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024. Leader mondial de la SVOD, Netflix a atteint 208 millions d'abonnés payants au 31 mars dernier.