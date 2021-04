Netflix : pas de tour de vis pour le partage de mot de passe

Avec la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement, l'année 2020 avait permis à Netflix de connaître une croissance soutenue de son nombre d'abonnés payants et de passer le cap des 200 millions (204 millions).

Au premier trimestre 2021, la croissance du nombre d'abonnés a marqué le pas et Netflix a fait moins bien que sa prévision de près de 210 millions avec un total de 208 millions d'abonnés payants. Et pour le deuxième trimestre, le service de SVOD américain n'anticipe plus que 209 millions d'abonnés.

Si la pandémie a eu pour effet d'attirer massivement du monde sur un service de streaming comme Netflix, elle a également eu pour effet d'occasionner des retards dans la production de contenus, ce qui semble désormais peser pour le recrutement de nouveaux abonnés. Sans compter une forte concurrence avec Disney+ par exemple.

Une question qui revient encore sur le tapis

Pour doper le nombre d'abonnés, Netflix est régulièrement sous la pression des investisseurs pour la mise en place de mesures plus fermes visant à détourner les utilisateurs d'une pratique de partage de mot de passe allant au-delà d'un même foyer.

En particulier pour les États-Unis, le patron de Netflix a une nouvelle fois dû répondre à une question à ce sujet. Pour Reed Hastings, si " beaucoup de choses vont être testées ", il assure : " Nous ne lancerons jamais quelque chose qui donne l'impression de serrer la vis. Il faut que les consommateurs aient l'impression que cela a du sens et qu'ils comprennent. "

Récemment, Netflix a testé un simple message auprès d'utilisateurs pour alerter : " Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder. "

Le chiffre d'affaires du groupe de Los Gatos pour le premier trimestre 2021 atteint 7,2 milliards de dollars (+24 % sur un an), avec un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars (+141 %).