Disney+ franchit le cap des 100 millions d'abonnés

En moins d'un an et demi, le service de SVOD Disney+ a réussi à atteindre les 100 millions d'abonnés payants.

L'impressionnante croissance du nombre d'abonnés pour Disney+ se poursuit. Le cap symbolique des 100 millions d'abonnés payants a été franchi pour le service de vidéo à la demande par abonnement de The Walt Disney Company.

Cette performance a été officialisée le 9 mars et alors que Disney+ avait atteint les 95 millions d'abonnés payants début janvier. À titre de comparaison, le leader mondial du secteur Netflix a revendiqué près de 204 millions d'abonnés payants fin 2020.

C'est en à peine seize mois que Disney+ a dépassé la barre des 100 millions d'abonnés payants. Le service avait été lancé le 12 novembre 2019 outre-Atlantique, avant de connaître un déploiement progressif dans d'autres pays. Il a débarqué en France le 7 avril 2020.



" L'énorme succès de Disney+ nous a incités à être encore plus ambitieux, et à augmenter considérablement nos investissements dans le développement de contenus de haute qualité ", a déclaré Bob Chapek. Le patron de The Walt Disney Company évoque un objectif de plus de 100 nouveaux titres par an.

Rappelons qu'en Europe notamment, la marque Star a fait son arrivée dans Disney+ aux côtés des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, avec des contenus des studios de création de Disney, dont Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios et 20th Television.

D'ici 2024, le groupe américain s'est fixé entre 230 millions à 260 millions d'abonnés pour Disney+.