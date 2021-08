Le drone DJI Mini SE arrive discrètement

Entre son Mavic Mini et le Mini 2, DJI propose le drone léger et compact Mini SE avec caméra 2,7K stabilisée. Il fait son apparition aux États-Unis à 300 $.

Le drone Mini SE de DJI a fait l'objet de nombreuses fuites. Pas encore annoncé en Europe, il est progressivement disponible sur plusieurs marchés dans le monde, et dernièrement aux États-Unis à un prix qui avoisine 300 $. Il se pose ainsi en alternative au DJI Mini 2 facturé 449 $ (et 459 € en France).

Le DJI Mini SE est présenté comme un drone compact et puissant. Avec des dimensions de 24,5 x 28,9 x 5,6 cm déplié (avec hélices) et 13,8 x 8,1 x 5,8 cm plié, il a un poids de 249 g au décollage. Il propose une autonomie de 30 minutes en temps de vol et peut atteindre 17 km/h dans des conditions sans vent.

Le drone est équipé d'une caméra permettant de créer des photos aériennes de 12 mégapixels et pour filmer des vidéos 2,7K Quad HD. Une nacelle motorisée sur trois axes assure la stabilité de la caméra et pour la fluidité des images.

Entre DJI Mavic Mini et DJI Mini 2

Par rapport au DJI Mini 2, la marque DJI souligne un design qui est globalement le même, mais avec donc l'absence notable de la 4K. " Le DJI Mini SE a le même design que le DJI Mini 2 et prend en charge une résistance au vent plus élevée de 8,5 à 10,5 m/s tout en gardant les mêmes performances que le Mavic Mini (ndlr : et sa radiocommande) sur d'autres aspects. "

Le drone DJI Mini SE offre une transmission vidéo HD sur 2 km (voire 4 km dans certains pays) et un vol stationnaire avec GPS et capteurs optiques. Avec les surfaces idoines, le positionnement avec les capteurs optiques est accessible à des altitudes de 0,5 à 30 m.

Les fonctions QuickShots (Dronie, Cercle, Spirale et Fusée) sont de la partie pour réaliser des vidéos. Reste à savoir si le DJI Mini SE aura droit à une disponibilité officielle en France. Le lancement outre-Atlantique n'a pas fait l'objet d'une communication particulière de DJI.