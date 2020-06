Bon plan DJI : action-cam Osmo Action, caméra de poche Osmo Pocket et drone Mavic 2 Pro

Des réductions de -60 à -200 € sur des produits DJI. Des promotions de fin de printemps avec des caméras et le drone Mavic 2 Pro.

Jusqu'au 28 juin 2020, ce sont les promos de fin de printemps sur la boutique en ligne DJI France. Des économies peuvent ainsi être réalisées pour des commandes enregistrées au cours de cette période.

Avec double écran pour l'avant et l'arrière, la caméra sportive Osmo Action dispose d'une stabilisation optique et peut enregistrer en vidéo 4K à 60 images par seconde. Elle est étanche à des profondeurs de jusqu'à 11 mètres et peut fonctionner à des températures de -10 à 40 °C.

Proposée avec kit de recharge gratuit, cette action-cam embarque une batterie de 1300 mAh. Elle profite d'une ristourne de -130 € pour un prix de 249 €.

Avec un poids de 116 g pour un peu plus de 12 cm de haut, l'Osmo Pocket est une petite caméra portable à nacelle trois axes capable de filmer en 4K à 60 fps. Son autonomie est de 140 minutes en filmant des vidéos 1080p à 30 fps. Elle dispose d'un petit écran de retour pour contrôler le cadrage.

Facilement transportable par nature, elle exploite des fonctions d'ActiveTrack, Timelapse en mouvement et Panorama 3x3. L'Osmo Pocket est avec -60 € de réduction pour un tarif de 299 €.

Le drone pliable grand public Mavic 2 Pro dispose d'une autonomie de 31 minutes de vol (sans vent, à une vitesse constante de 25 km/h) et peut atteindre une vitesse de pointe de 72 km/h. Avec système APAS d'assistance au pilotage disposant de 8 capteurs, il est équipé d'une caméra Hasselblad avec capteur CMOS d'un pouce.

Le module caméra est stabilisé par une nacelle sur trois axes. Il peut filmer en 4K à 30 images par seconde et prendre de clichés de 20 mégapixels. Le drone Mavic 2 Pro est à 1 349 € avec une réduction de 150 €.

DJI propose également le Mavic 2 Pro avec la radiocommande Smart Controller équipée d'un écran 1080p de 5,5 pouces pour un prix de 1 799 € (-200 € de réduction).

