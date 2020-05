Bon plan DJI : les stabilisateurs de caméra de la gamme Ronin en promotion !

La marque DJI nous propose notre bon plan du jour en mettant à prix cassé sa gamme Ronin qui contient des stabilisateurs de caméra de qualité. Ces offres sont disponibles jusqu'au 28 mai 2020.

Commençons avec le Ronin-SC Combo Pro qui est un stabilisateur à une main de 220 x 200 x 75mm avec un poids de 1,1 kg conçu pour pour les appareils photo numériques à objectif interchangeable. Ce stabilisateur dispose d'une autonomie de 11 heures avec une batterie de 2400 mAh. Un ensemble de modes est proposé et avec une application mobile pour activer diverses fonctions. Pour le suivi d'un sujet, l'ActiveTrack 3.0 œuvre avec la caméra d'un smartphone monté au-dessus.

Il est compatible avec des appareils de Sony (A9, séries A7, A6000-6600, Rx10, Rx100...), Nikon (Z6, Z7, Z50), Canon (EOS R, RP, M50), Panasonic (GH5, GH5S, G9, GH3, GH4, G95) ou Fujifilm (X-H2, X-T2, X-T3, X-T20, X-T30, X-E3).

La version Combo Pro propose davantage de matériels que la version standard et en ce moment vous pourrez profiter du Ronin-SC Combo Pro au même prix que la version standard, c'est-à-dire à 359 €.



Mais, DJI propose également le Ronin-S qui est conçu pour les caméras DSLR et mirrorless, ce stabilisateur se veut pour les créateurs de contenu qui souhaitent une facilité d'utilisation en plus de la liberté de créer. Le Ronin-S dispose d'une capacité de charge utile de plus de 3,5kg et une vitesse maximale de contrôle de 75km/h.

Ce stabilisateur pensé pour tous les passionnés de vidéo a une autonomie d'environ 12 heures. Ces dimensions sont de 202 x 185 x 486 mm pour un poids avoisinant les 1,5 kg.

Le stabilisateur Ronin-S est disponible avec le kit Essentiels à 439 € au lieu de 499 €, mais aussi avec le kit Standard, plus complet, à 599 € au lieu de 749 €.



