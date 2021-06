Donald Trump ferme son blog après un mois

L'aventure de ' From the Desk of Donald J. Trump ' tourne court. Le blog de Donald Trump est déjà fermé après seulement un mois d'existence.

Le 4 mai dernier, Donald Trump a fait son retour en ligne par le biais d'une sorte de blog " From the Desk of Donald J. Trump. " Un moyen pour l'ancien président des États-Unis de tenter de contourner son bannissement à vie de son outil favori Twitter.

Ce blog aura eu une courte durée de vie. Il a déjà été fermé, manifestement faute d'avoir offert à Donald Trump une caisse de résonance d'ampleur suffisante, sans compter une interactivité qui était relativement limitée.

Le blog se résumait essentiellement à le reprise de communiqués de Donald Trump, avec la possibilité pour les visiteurs de partager sur Twitter des messages qui y étaient publiés. Un point sur lequel le réseau social de microblogging n'avait pas bronché, sauf pour des comptes spécifiquement dédiés au partage des déclarations de Donald Trump.

Conseiller principal de Donald Trump, Jason Miller a confirmé la fermeture de la page " From the Desk of Donald J. Trump " en ajoutant qu'il n'y aura pas de retour (CNBC).

Il laisse par contre entendre sans entrer dans les détails que Donald Trump fera son retour sur un autre réseau social. Sa fameuse propre plateforme de réseau social ?