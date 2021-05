Twitter suspend des comptes partageant des messages de Donald Trump

En début de semaine, Donald Trump a fait son retour en ligne via une sorte de blog. En attendant le lancement de son propre réseau social (du moins s'il arrive un jour), le site " From the desk of Donald Trump " permet notamment aux visiteurs de partager sur Twitter des messages qui y sont publiés.

Quasiment un cheval de Troie pour un retour détourné de la présence de Donald Trump sur son outil de communication favori dont il a été exclu à vie après les événements violents au Capitole à Washington le 6 janvier.

Twitter a autorisé le partage de messages depuis le site de Donald Trump, dans la mesure où il n'y a pas d'infraction à ses règles d'utilisation. Le réseau social de microblogging a toutefois décidé de suspendre plusieurs comptes dédiés au partage des déclarations de Donald Trump.

NBC News rapporte par exemple le cas d'un compte Twitter @DJTDesk présenté comme un lieu de messages copiés du site de Donald Trump et rédigés par lui.

Un contournement de la suspension sur Twitter

" Comme indiqué dans notre politique en matière de contournement de suspension, nous prendrons des mesures contre les comptes dont l'intention apparente est de remplacer ou promouvoir du contenu affilié à un compte suspendu (ndlr : celui de Donald Trump) ", a réagi un porte-parole de Twitter.

Conseiller principal de Donald Trump, Jason Miller assure que le compte @DJTDesk n'a pas été créé par ou avec la permission d'une personne affiliée à l'ancien président des États-Unis.

Mercredi, le Conseil de surveillance de Facebook a validé la décision du réseau social de suspendre Donald Trump, mais pas pour une période indéfinie. Facebook a six mois pour décider et justifier si Donald Trump peut revenir ou pas.