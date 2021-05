Pas de come-back de Donald Trump sur Facebook

Saisi par Facebook, le Conseil de surveillance du réseau social rend sa décision concernant le bannissement pour une durée indéterminée de Donald Trump. Une mesure qui avait été prise pour Facebook et Instagram après les événements violents au Capitole à Washington le 6 janvier.

Sorte de Cour suprême indépendante sur les questions de modération des contenus et avec des décisions à caractère contraignant, le Conseil de surveillance de Facebook confirme la suspension de l'ancien président des États-Unis.

" En entretenant un récit infondé de fraude électorale et des appels persistants à l'action, M. Trump a créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible. Au moment des publications de M. Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice et ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actions violentes. "

" En tant que président, M. Trump avait un haut niveau d'influence. La portée de ses publications était importante, avec 35 millions d'abonnés sur Facebook et 24 millions sur Instagram ", peut-on lire dans un communiqué.

Problème sur la durée - ou absence de durée - de la suspension

Une suspension justifiée de la part de Facebook, mais les sages de cette institution externe au groupe estiment qu'il n'était pas approprié pour Facebook d'imposer une suspension indéfinie. " Les sanctions normales de Facebook comprennent la suppression du contenu illicite, l'imposition d'une période de suspension limitée dans le temps ou la désactivation permanente de la page et du compte. "

Le Conseil de surveillance de Facebook juge qu'il n'est " pas permis à Facebook de maintenir un utilisateur hors de la plateforme pour une période indéfinie, sans aucun critère permettant de savoir si le compte sera rétabli ou non. "

Facebook dispose de six mois pour justifier une réponse dite proportionnée et cohérente avec les règles appliquées aux autres utilisateurs de sa plateforme. Une suspension a durée indéterminée n'est donc pas acceptée. En attendant, Facebook confirme que les comptes de Donald Trump restent suspendus.

Donald Trump vient de faire son retour en ligne avec une sorte de blog. Selon son conseiller principal Jason Miller, il est toujours question pour Donald Trump de mettre ultérieurement en place sa propre plateforme de réseau social.