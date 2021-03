Données d'utilisateurs : TikTok accepte de payer 92 millions de dollars pour éviter des poursuites

TikTok propose un accord avec la création d'un fonds de 92 millions de dollars pour éviter des poursuites en justice. Un recours collectif aux États-Unis a pointé du doigt l'utilisation de données sensibles et de mineurs.

Maison-mère de l'application de vidéos au format court TikTok, le groupe chinois ByteDance a accepté de débourser 92 millions de dollars afin d'éviter des poursuites en justice dans le cadre d'une action en recours collectif aux États-Unis pour la collecte de données.

" Bien que nous soyons en désaccord avec les affirmations, plutôt que de passer par de longs litiges, nous aimerions concentrer nos efforts sur la création d'une expérience sûre et joyeuse pour la communauté TikTok ", a déclaré TikTok (Reuters).

L'accord doit encore être approuvé par un juge. Principalement parents d'utilisateurs mineurs, les plaignants (un total d'une vingtaine d'actions collectives) ont affirmé que l'application TikTok " infiltre les appareils d'utilisateurs et extrait un large éventail de données privées, y compris des données biométriques et du contenu " pour du pistage et de la publicité ciblée.

Un fonds et des engagements de TikTok

Reuters souligne que l'accord a été conclu à la suite d'un examen du code source de TikTok par un expert et d'efforts de médiation. Il va mettre en place un fonds de 92 millions de dollars à destination de près de 89 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis.

Parmi diverses mesures qui accompagnent ce fonds et à moins d'une divulgation dans sa politique de protection de la vie privée et d'un respect de la législation, TikTok s'engage à ne pas recueillir ou stocker d'informations biométriques, des données de géolocalisation ou GPS, des informations dans le presse-papiers des appareils, ainsi qu'à ne pas transmettre ou stocker des données d'utilisateurs aux États-Unis en dehors du pays.

En 2019, la Federal Trade Commission aux États-Unis avait sanctionné TikTok d'une amende de 5,7 millions de dollars pour la collecte illégale de données personnelles d'enfants. Des associations américaines ont décidé de poursuivre TikTok en justice pour le non-respect de la décision de la FTC.

Un groupe de travail du Comité européen de la protection des données se penche en outre sur le traitement et les pratiques de TikTok en la matière dans l'Union européenne.