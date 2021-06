Bon plan sur les aspirateurs Dreame T20, V11, XR, V10 ou encore V9P à prix réduit

Commençons cette sélection par le récent aspirateur-balai Dreame T20 de la marque Dreame Technology (Xiaomi Ecological Chain) qui dispose d'une batterie amovible et donc remplaçable, un bon point pour sa longévité.

La batterie de 3000 mAh permet d'assurer 70 minutes de nettoyage, avec un temps de charge de 4 heures. Pesant seulement 1,67 kg, le T20 est équipé du moteur Dreame SPACE 4.0 de 450 W fonctionnant à 125 000 tours par minute.

Le Dreame T20 dispose de huit niveaux de réduction de bruit. L'aspiration se fait via 12 cyclones auto-nettoyants et filtration à 5 niveaux, avec une puissance d'aspiration de 25 000 Pa / 150 AW. Vous pourrez facilement, via un simple bouton, basculer d'un mode d'aspiration Eco, à Normal ou Turbo.

Signalons que la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement en fonction du type de surface, comme pour la moquette par exemple. Le bac à poussière a une capacité de 0,6 L, tandis que la brosse avec une structure en forme de V et le filtre sont lavables à l'eau.

Le Dreame T20 dispose également d'un écran LCD couleur en définition HD qui permet d'afficher diverses informations en temps réel (autonomie restante, puissance d'aspiration, détection du filtre manquant ou rappel de remplacement...).

Gearbest propose aujourd'hui l'aspirateur-balai Dreame T20 à 275 € avec le code C69419B9D5912001 au lieu de 399 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec un autre modèle du constructeur, le Dreame XR que nous avons d'ailleurs testé. Ce dernier propose une aspiration de 140AW, une puissance d'aspiration de 22Kpa et 60 minutes d’autonomie.

il propose un mode turbo et permet le nettoyage en profondeur des tapis grâce à la brosse à double spirale qui permet de nettoyer efficacement tout en protégeant le tapis. Le bac à poussière se détache grâce à une simple pression et le tout est entièrement démontable pour un nettoyage facile.

Vous trouverez chez Gearbest le Dreame XR au prix réduit de 198 € avec le code U68DAC4AA9153001 avec une livraison depuis l'Allemagne.

Signalons également 3 autres modèles en promotions, tous expédiés d'Allemagne :



Et n'oubliez pas de consulter les bons plans du jour avec le Redmi Note 9T 5G à 155 € au lieu de 220 €, mais aussi de nombreux autres produits Xiaomi en promotion, ou encore la GoPro Hero 9 Black action cam 5K avec écran couleur à seulement 329 € au lieu de 479 €.