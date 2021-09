ProGaga : un vidéoprojecteur à moins de 34 €, et notre sélection de bons plans chez AliExpress

Aujourd'hui uniquement, le vidéoprojecteur ProGaga GA9 est mis en avant sur le site d'AliExpress avec un envoi gratuit depuis l'Europe.

Son design est assez élégant mélangeant du blanc et noir. Il est équipé d'une lampe LED capable de produire 2800 Lumens pour une image avec une définition en 1280 x 720 px et avec un rapport de projection en 1,4:1. De plus, il offre un contraste de 2000:1 ce qui est très honorable. Avec un recul de 3 mètres, vous profiterez d'un écran de 103".

Le projecteur fonctionne sous Android 6.0 ce qui vous permet de naviguer sur internet, de regarder des vidéos en ligne voire même jouer à des jeux. Le ProGaga est équipé d'un puissant haut-parleur de 40,5 W pour vous offrir le meilleur son. Vous pouvez profiter de plus de 30 000 heures d'utilisation avant de devoir changer la lampe. Pour finir, il est équipé de deux ports USB, d'un port HDMI, d'un lecteur de carte SD, d'une prise audio et d'une lampe infrarouge.

Le vidéoprojecteur ProGaga GA9 est au tarif réduit de 34 € au lieu de 105 € avec le code SDFRS040 et la livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.



Vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions les plus intéressantes sur le site d'AliExpress :

Smartphone



Souris gamer

Clavier gaming

Aukey KMG12 à 34 € au lieu de 46 € (Europe)





Casque

Accessoire

Console

Écran PC



Aspirateur

N’hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme Sosh qui lance un nouveau forfait mobile à moins de 10 € ou encore les 4 meilleures offres à prix réduit du moment au niveau des forfaits fibres.