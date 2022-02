Superbes sélection des meilleurs bons plans avec un iPhone, des AirPods, d'un aspirateur, ...

Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous les cinq meilleurs bons plans du jour avec l'aspirateur Dreame F9, les écouteurs Apple AirPods Pro, la souris Asus Rog Strix Impact II, le smartphone iPhone 12 128 Go et le casque sans fil SteelSeries Arctis 7P+.

Commençons ce top 5 avec le Dreame F9 qui profite d'une belle réduction chez Rakuten

Ce dernier affiche une forme arrondie doté d'une coque en plastique. Il profite d’un capteur optique et de deux boutons sur le dessus, un pour lancer le nettoyage et l’autre pour faire revenir le robot à sa base. Il est équipé d'un bac à poussières de 0,6 litre et d'un réservoir d'eau de 200 ml. Sous l'aspirateur, on note la présence de deux roues crantées permettant de franchir des obstacles de 2 cm de hauteur, d'une brosse centrale et d'un balai latéral.

L'aspirateur peut s'associer à l’application Xiaomi Mi Home, afin de le configurer, de le programmer et de le contrôler. Au niveau de l'autonomie, il est doté d’une batterie de 5200 mAh offrant deux heures et demie d’utilisation. Pour finir, l'aspirateur nous offre un pouvoir aspirant de 2500 Pa.

Sur Rakuten, l’aspirateur robot laveur Dreame F9 au prix réduit de 189 € avec le code de réduction RAKUTEN20 et la livraison gratuite.



Passons aux écouteurs Apple AirPods Pro sui sont en promotion sur le site de Rakuten.

Ils sont équipés d’une tige permettant un bon maintien sur l’oreille. Les écouteurs sont accompagnés de trois tailles d’embouts différents qui s’adapte à toutes les morphologie d'oreilles. Les AirPods Pro sont fournis avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger.

Les écouteurs sont pourvus de la technologie de réduction active du bruit et du mode transparence. Grâce à la batterie des écouteurs et celle du boitier, votre musique vous accompagnera pendant maximum 24 heures. Pour finir, ils sont certifiés IPX4, les écouteurs sont donc résistants à l’eau et à la sueur (pas d’immersion)

Sur Rakuten, les écouteurs Apple AirPods Pro sont au prix réduit de 193 € au lieu de 279 € avec le code RAKUTEN 20 et la livraison gratuite.



Continuons avec la souris Asus Rog Strix Impact II qui est à prix réduit sur Amazon. Elle est de type optique avec un capteur de 6200 DPI avec quatre niveaux d'ajustement de la sensibilité. De plus, elle affiche un profil ambidextre.

Vous profitez aussi d'un éclairage Aura Sync RGB qui peut etre personnalisé depuis l'application du constructeur. La souris est pouvue de switch Omron qui offre jusqu'à 50 millions de clics. pour finir, elle est équipée de 5 boutons.

Sur Amazon, la souris Asus Rog Strix Impact II est au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Passons sur l'Apple iPhone 12 128 Go qui bénéficie aussi d'une belle réduction chez Rakuten.

Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1" pour une définition de 2532 x 1170 pixels. Il intègre la puce A14 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. iOS 14 est installé sur le smartphone.

L'iPhone est doté de deux modules photo de 12 MP. En frontal, vous profitez aussi d'un objectif de 12 MP pour faire des selfies. Pour finir, grâce à sa batterie de 2815 mAh, vous pourrez utiliser votre iPhone pendant une bonne journée.

Sur Rakuten, l'Apple iPhone 12 Pro Max 128 Go est au prix de 679 € avec le code RAKUTEN20 et la livraison gratuite.



Finissons avec le casque sans fil SteelSeries Arctis 7P+ qui profite de 25 % de réduction chez Amazon.

Le casque a été concu pour voous offrir un son 3D compatible sur plusieurs plateforme comme PlayStation 5, PX, Xbox et même sur Android grâce à sa connecion sans fil 2,4 GHz à faible latence. Il est doté d'un microphone rétractable à réduction de bruit grâce à la technologie ClearCast.

Il est doté aussi d'un arceau en acier léger et durable combiné à une bande élastique pour s'adapter à toutes les morphologies. Sa batterie vous fait profiter de 30 heures d'autonomie.

Sur Amazon, le casque SteelSeries Arctis 7P+ est au prix de 150 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



