Dreame casse les prix de ses aspirateurs balais et robot L10 Pro et T30 chez Amazon

Commençons par le robot aspirateur Dreame L10 Pro que nous avons testé il y a quelques semaines, vous pourrez ainsi y découvrir tout le bien que nous en pensons. Le L10 Pro intègre un télémètre LiDAR pour se guider, et possède trois boutons sur le dessus pour lancer le lavage, le retour à la base et le focus sur une zone spécifique. Sous le clapet, vous trouverez un réservoir à poussières de 570 ml de contenance et facilement démontable pour l’entretien.

Sur la face arrière se trouve un autre réservoir de 270 ml pour l'eau avec une lavette, une brosse principale et un balai rotatif. Deux roues crantées permettent de grimper sur les tapis ou les petits obstacles. Ce robot dispose d'un bon pouvoir d’aspiration de 4000 PA et peut donc également servir en mode serpillère.

Le Dreame L10 Pro peut être géré depuis une application dédiée qui enregistre la cartographie de la maison afin d’optimiser le nettoyage des pièces et vous permettra entre autres de le suivre ou de le lancer à distance. L'aspirateur possède une batterie de 5200 mAh permettant une autonomie de 2h30 soit l'équivalent d'une surface de 250 m².

Vous trouverez le robot aspirateur Dreame L10 Pro au prix réduit de seulement 311 € au lieu de 390 € chez Amazon avec la livraison gratuite. A noter des réductions de 30% sur certains accessoires (serpillère, filtre,...)





Poursuivons avec l’aspirateur balai Dreame T30 que nous avons également testé avec satisfaction. Ce dernier dispose d'un écran OLED qui permet d’afficher de nombreuses informations comme le niveau d’aspiration ou l’état de la batterie. Il propose 4 modes différents : éco, médium, turbo et auto, le dernier permettant de régler intelligemment son aspiration en fonction de la saleté et du type de sol rencontré.

Ce qui fait également la force du Dreame T30 est son pack d’accessoires complet livré avec, et qui permet un nettoyage sur tout type de sol. De plus, le bac à poussière, les filtres et les brosses sont démontables et facilement nettoyables. Le T30 propose une très bonne puissance d’aspiration jusqu’à 190 AW. Il possède un réservoir à poussières de 600 ml, et une batterie de 2900 mAh offrant 90 minutes d'autonomie en mode éco.

Vous trouverez l'aspirateur robot Dreame T30 au prix réduit de 352 € au lieu de 440 € chez Amazon avec la livraison gratuite. Des réductions de 10% sont affichées sur certains accessoires (brosse, filtre,...).



