Dreame Z10 Pro : chute de prix pour le dernier robot aspirateur de la marque

On l'a testé, on a approuvé, le robot aspirateur Dreame Z10 Pro est en promotion! Un bon plan à ne pas rater pour s'équiper d'un compagnon d'entretien.

Aujourd'hui, l'aspirateur robot Dreame Z10 Pro est en promotion sur le site d'Amazon.

On remarque sa forme ronde, typique des robots aspirateurs, avec la présence sur le dessus d’un télémètre laser ainsi que trois boutons pour la mise en service, le retour à la base et un nettoyage localisé. Sous le capot, on note la présence d'un réservoir à poussière de 400 ml, d'un coupe-fil pour nettoyer sa brosse, et d'un bouton pour l'associer au WiFi.

Dessous, le robot est doté de deux roues crantées, d'un balai central et d'une brosse latérale. Il est aussi équipé d’un réservoir d’eau de 150 ml. Le Z10 Pro est compatible avec l’application Xiaomi Mi Home afin d’accéder à toutes ses fonctions telles que la programmation, le contrôle de l'aspirateur ou la gestion de ses cartes et il est compatible Google Assistant et Alexa.

Le robot est agrémenté d’une batterie de 5200 mAh qui offre une autonomie de 2 heures et demie. Le gros avantage de cet aspirateur est sa base qui est capable de contenir jusqu’à 4 litres de poussières soit 65 jours de fonctionnement. Pour finir, il possède une puissance d'aspiration de 4000 Pa.

Sur Amazon, l’aspirateur robot laveur Dreame Z10 Pro au prix de 460 € au lieu de 500 € avec le code Z10PRO40 avec la livraison gratuite. Attention cette offre n'est valable que jusqu'au 21 novembre.



