Découvrez un drone GPS double caméra 4K / 6K à 108€, mais aussi notre sélection de drones à petit prix

Profiter d'un prix très attractif sur un drone qui propose de nombreuses options très intéressantes comme le GPs et une double caméra 4K / 6K.

Le bon plan du jour concerne le drone GPS black 6K qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 108 € avec la livraison gratuite.

Le drone GPS black 6K propose une classique caméra à l'avant, mais en possède une deuxième sous le drone pour profiter d'un point de vue unique qui vous permettra de capturer des prises impressionnantes grâce à la photo fixe 6K. La caméra avant est, elle aussi, de qualité et profite d'un ultra grand-angle de 120°, la caméra du dessous gérant du 360°. Pour ceux qui recherchent plus d'immersion, ce drone propose un mode VR compatible avec un portable et des lunettes VR.

Pour rajouter plus de cachet à vos enregistrements de vols, vous avez la possibilité d'ajouter un filtre beauté et de zoomer jusqu'à 50x. Vous pourrez le piloter grâce à une télécommande fournie qui supportera également votre smartphone. La distance de contrôle est d'environ 500 mètres et la distance pour de la transmission d'image est de 120 mètres. L'autonomie de ce drone est de 25 minutes. Enfin, il est équipé d'un module GPS.

Vous pourrez vous procurer le drone GPS black 6K à 108 € chez Gearbest avec une livraison gratuite.

Vous pourrez également profiter d'autres promotions sur les drones chez Gearbest :

E525 RC Code promo: WELPX126 Quantité: 200

X12s Code promo: Vente flash Quantité: 200

Drone Code promo: Vente flash Quantité: 200

JJRC X17 6K Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les soldes d'hiver 2021 avec le smartphone Realme C11, un MacBook Pro, Samsung Galaxy S20+ ... ou encore le smartphone Redmi 9C à seulement 83 € mais aussi 9T, 9 Pro...