Soldes d'hiver 2021 : le smartphone Realme C11, un MacBook Pro, Samsung Galaxy S20+ ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Realme C11 qui propose un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce smartphone est équipé d'un SoC Helio G35 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, extensible via microSD .

Ce téléphone dispose d'un double capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 mégapixels et un second de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 5 mégapixels. La batterie Li-Po est de 5000 mAh ce qui permet une bonne autonomie.

Le smartphone Realme C11 est actuellement à 99 € au lieu de 154 € chez Cdiscount grâce à une ODR !!



Mais vous pourrez trouver d'autres offres sur internet :

