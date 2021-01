Le smartphone Redmi 9C à seulement 83 €, mais aussi 9T, 9 Pro...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi 9C qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 83 € au lieu de 129,90 €, prix officiel.

Le smartphone Redmi 9C propose un affichage 6,53 pouces HD+ (dalle LCD) au ratio 20:9 avec encoche en goutte d'eau pour un capteur photo avant de 5 megapixels, un SoC Helio G35 plus puissant pour une configuration octocore cadencée à 2,3 GHz, toujours avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Redmi 9C possède une solide batterie de 5000 mAh et, un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 megapixels, un ultra grand angle 5 megapixels et un capteur 2 megapixels capturant les informations de profondeur, le tout accompagné d'un flash et d'un lecteur d'empreintes.

Vous pourrez profiter du Redmi 9C à 83 € seulement au lieu de 129,90 € chez Gearbest !



Ci-dessous, profitez d'autres smartphones en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

