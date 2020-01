L'aéroport de Heathrow s'équipe d'un système anti-drone en partie fourni par Thales

Pour éviter les incidents de 2018 et 2019 causés par des survols intempestifs de drones, l'aéroport londonien de Heathrow s'est équipé d'un système anti-drone, avec une partie détection fournie par une filiale de Thales.

Fin 2018, l'aéroport de Gatwick, à proximité de Londres avait été paralysé durant plusieurs jours par les survols de plusieurs drones, perturbant des centaines de vols sans pour autant parvenir à mettre la main sur les auteurs.

Quelques semaines plus tard, début 2019, c'est le premier aéroport britannique de Heathrow qui avait connu une brève période de perturbations causés par des drones. Ces différents épisodes avaient démontré une faiblesse permettant de paralyser très facilement le trafic aérien.

S'ils n'ont fait qu'interrompre le trafic, il y a aussi la crainte qu'un drone n'embarque un jour une charge explosive à des fins terroristes, ce qui fait prendre ces survols, pourtant interdits, très au sérieux.

Les autorités avaient rapidement annoncé la volonté d'équiper les aéroports de systèmes anti-drones. C'est désormais chose faite à Heathrow avec la mise en place de système de détection et de neutralisation fourni par Aveillant Ltd, filiale du groupe Thales, dans le cadre d'un ensemble de dispositions de protection géré par Operational Solutions.

Le système de détection proposé par Aveillant est un "radar holographique" qui se distingue des systèmes classiques avec antenne rotative par une détection en continu par illumination de la zone surveillée et observation de fluctuations pouvant être captées à plusieurs kilomètres de distance, avec toute une série de filtres et mesures annexes pour éviter les faux positifs mais aussi mesurer la vitesse d'éventuels drones en approche.

Des contre-mesures peuvent alors être déclenchées (brouillage, neutralisation directe) mais cette partie ne fait pas l'objet d'un contrat avec Thales. Outre la détection des drones, le système d'Aveillant est également conçu pour faciliter la localisation de leur pilote.

La solution, par sa détection rapide et fiable, doit enfin permettre de réduire le "flight stacking", à savoir les files d'attente des avions évoluant en boucle au-dessus de l'aéroport en attendant de pouvoir atterrir en toute sécurité, et par extension réduire la consommation de carburant et la pollution générées à cette occasion.