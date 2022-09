Bon plan : le smartphone OUKITEL WP6 à prix réduit avec un aspirateur, un clavier, un PC portable et un casque

Commençons notre top 5 avec l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute qui profite d'une belle réduction sur la Fnac.

L'aspirateur-balai est équipé d'un énorme réservoir à poussières de 0,35 litre pour un poids de 2,40 kg. Il est doté d’un écran LCD qui permet d'afficher le reste d'autonomie ou de choisir la puissance d’aspiration. Son autonomie maximale est de 60 minutes et de 5 minutes en puissance maximum avec la brosse motorisée. Il est également fourni avec plusieurs accessoires. Pour finir, la brosse projette de la lumière pour révéler les moindres poussières.

Sur la Fnac, l’aspirateur-balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est au prix réduit de 529 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier SteelSeries Apex 3 TKL qui bénéficie d'une belle promotion sur le site Amazon.

Il est doté d'interrupteurs gaming silencieux qui profitent d'une faible friction quasi silencieuse avec une durée de vie de 20 millions de clics. Il intègre la technologie anti-ghosting de 104 touches qui permet de ne perdre aucune pression de touche même en tapant plusieurs touches en même temps.

Le clavier SteelSeries Apex 3 TKL est également pourvu d'un corps en aluminium avec un rétroéclairage réglable de 16,8 millions de couleurs. Pour finir, sa forme est étudiée pour les champions e-sports et il est résistant à l'eau.

Sur Amazon, le clavier SteelSeries Apex 3 TKL est au prix de 40 € au lieu de 55 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le PC portable gamer ASUS TUF FX505 qui est a petit prix sur Cdiscount.

Il intègre un écran FHD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est propulsé du processeur Intel Core i5 10300 H avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Notons aussi la présence pour du gaming, du processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go GDDR6 SDRAM.

Au niveau de la connectique, il profite de trois ports USB, d'un port HDMI, d'une prise combo casque / microphone et d'une prise Ethernet. Pour finir, l'ordinateur portable est pourvu d'une batterie de 48 Wh pour plusieurs heures d'utilisation.

Sur Cdiscount, le PC portable gamer ASUS TUF FX505 est au prix de 600 € au lieu de 730 € avec les frais de port gratuits.



Continuons avec le smartphone résistant OUKITEL WP6 qui profite d'un beau rabais sur la Fnac.

Le mobile est équipé d'un écran FHD+ de 6,3 pouces avec le verre de protection Corning Glass de 1,1 mm d'épaisseur. Il intègre le SoC octocore Helio P70 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il est aussi doté d'un capteur principal de 48 Megapixels accompagné de deux autres capteurs de 5 et 2 MP. Sa batterie affiche une énorme capacité de 10 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Pour finir, il est résistant aux infiltrations d'eau, poussières et chocs.

Sur la Fnac, le téléphone portable OUKITEL WP6 est au prix de 269 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Sony WH-CH5 qui est à moitié prix sur le site de Carrefour.

Il est de type sans fil et Circum auriculaire. Il est donc compatible Bluetooth avec une batterie capable de tenir pendant 35 heures. Une charge rapide de 10 minutes apporte 90 minutes d'écoute. Nous notons la présence de boutons sur le casque pour contrôler sa musique. Il est compatible avec les assistants vocaux.

Le casque Sony WH-CH5 est au prix de 25 € au lieu de 50 € sur le site de Carrefour.



Pensez à consulter nos précédents bons plans comme les meilleurs bons plans pour la rentrée chez Darty ou Fnac avec des smartphones, tablettes, écrans PC ou encore le petit prix pour la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite (!) avec des tablettes tactiles, accessoires PC, TV.