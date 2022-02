Cinq super bons plans avec des écouteurs, une enceinte connectée, un PC portable, la RAM et un clavier

Voici notre sélection des meilleures offres du jour avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live, l'enceinte Echo dot 3, le PC portable Ideapad 3, la RAM Crucial 32 Go et le clavier Logitech G915 Lighspeed.

Commençons aujourd'hui avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live qui bénéficient d'une très belle réduction sur le site d' Amazon.

Ils affichent une forme de haricot qui les démarque par rapport aux design des autres écouteurs qui existent sur le marché. Les écouteurs sont dotés de trois micros permettant une annulation active des bruits (ANC) afin d'avoir une conversation claire et nette, débarrassée des bruits parasites environnants.

Ils sont équipés de petits embouts proposés en deux tailles permettant d'isoler l'utilisateur des bruits extérieurs et de profiter du meilleur son. Pour finir, la batterie vous permet d'écouter pendant 6 heures avec ANC activée ou de 8 heures sans, pour un total de 21 à 29 heures grâce à la batterie dans l'étui de charge.

Sur Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live sont au prix de 62 € au lieu de 150 € en activant le coupon.



Continuons avec le PC portable Ultrabook Lenovo Ideapad 3 17ITL06 qui voit son prix chuter.

Il est doté d'une dalle de 17,3" avec une définition de 1600 x 900 pixels. Le PC intègre le processeur Intel Core i5 1135G7 avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est équipé d'un lecteur de carte mémoire 4 en 1, d'un port USB 2, de deux ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'une prise combo casque / microphone. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.0. On note aussi la présence d'une batterie de 45 Wh offrant une autonomie de 6,5 heures.

Sur Cdiscount, le PC portable Ultrabook Lenovo Ideapad 3 17ITL06 est au tarif réduit de 630 € au lieu de 960 € avec le code AFFAIRE10.



Poursuivons avec l'enceinte Echo Dot 3 qui est actuellement à petit prix sur Amazon.

Elle affiche un design plat en tissu et s'adapte facilement à n’importe quelle décoration. L'enceinte est dotée d'un haut-parleur de 41 mm avec une sortie audio de 3,5 mm. Elle mesure 43 x 99 mm, on note la présence de 4 boutons pour augmenter ou baisser le son, un bouton d'arrêt du microphone et un bouton d'action.

Elle est comptable WiFi et prend en charge Alexa afin de contrôler une partie de vos objets connectés ou de lancer tout simplement votre musique.

Sur Amazon, l'enceinte Echo Dot 3 est au prix réduit de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la RAM Crucial Ballistix BL2K 32 Go qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

L'offre est composée de deux barrettes de 16 Go avec une fréquence de 3000 MHz de type DDR4 avec la latence CL15. Elle est compatible Intel XMP et AMD Ryzen. Elle affiche un design en profil mince du dissipateur de chaleur en aluminium. La RAM Crucial est idéale pour les gamers et les amateurs de performance.

La RAM Crucial Ballistix BL2K 32 Go est au prix réduit de 104 € au lieu de 158 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec le clavier Logitech G915 Lighspeed qui profite de 30 % de réduction chez Topachat.

Il est doté de switchs GL Tactile qui disposent d'une course tactile afin de ressentir précisément le moment de l'activation rendant le clavier rapide. Il possède un système de rétroéclairage avec une finition en aluminium. Le clavier est équipé de cinq touches macro qui permettent de gagner en rapidité et en efficacité. Pour finir, avec sa double connectivité Lightspeed et Bluetooth, vous pouvez être branché sur deux périphériques simultanément.

Le clavier Logitech G915 Lighspeed est au prix de 175 € au lieu de 249 € avec le code FENRIR sur le site de Topachat.



