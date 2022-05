Bon plan : le Google Pixel 6, la Galaxy Watch4, le Samsung Odyssey G7, la Lenovo Tab P11 Pro et la Xiaomi Mi 360

Commençons ce top 5 avec le smartphone Google Pixel 6 qui profite d’une belle réduction sur le site de Rakuten.

Ce dernier est équipé d’un affichage 6,4" OLED FHD+ avec pour définition 1080 x 2400 pixels et un rafraichissement dynamique de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Google Tensor avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile dispose d’une batterie de 4614 mAh offrant jusqu’à une journée d’autonomie. Le tout est accompagné d’un chargeur rapide 30 W et de la technologie de recharge sans fil Qi

Au niveau de la photographie, il est doté d’un capteur principal de 50 MP avec une qualité de prise de photo de nuit excellente, d’un ultra grand-angle de 12 MP (f/2,2) est aussi présent, mais aussi le mobile bénéficie d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm (f/3,5). Sur l’avant, le mobile est pourvu d’un capteur photo de 8 MP (f/2).

Sur Rakuten, le smartphone Google Pixel 6 128 Go est au prix de 520 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite.

Continuons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic qui profite également d’une réduction sur le site Rakuten.

Elle est dotée d’un écran SuperAMOLED de 46 mm avec une définition de 454 x 454 px et se dote d’une protection Gorilla Glass DX+. Elle est équipée d’une lunette rotative facilitant la navigation sur la montre.

La smartwatch inclut un podomètre, un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un électrocardiogramme et un capteur d’impédance. Pour finir, elle bénéficie d’une batterie de 361 mAh qui permet de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue avec moins de deux heures pour se recharger.

Sur le site de Rakuten, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic est au prix de 220 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite.

Commençons ce top 5 avec l’écran gamer Samsung Odyssey G7 qui a prix réduit sur Cdiscount.

Ce dernier est doté d’une dalle LED de 28" avec une définition de 3840 x 2160 px pour un taux de rafraichissement de 144 Hz et une luminosité de 400 cd/m². L’écran intègre aussi la technologie AMD FreeSync et un rétroéclairage LED. De plus, l’Odyssey G7 est pourvu d’un DisplayPort, d’un port HDMI, d’un port VGA et d’une sortie audio.

Sur Amazon, le Samsung Odyssey G7 est au prix de 650 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite.

Passons à la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home 360° qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

La caméra est dotée d’une base capable de pivoter à 360°. L’oeil de la caméra peut s’incliner de 45° vers le haut ou vers le bas. Elle intègre un capteur Full HD et un zoom numérique 16X mais aussi d’un micro. Elle est équipée de capteurs infrarouges permettant d’enregistrer les images dans le noir jusqu’à 9m selon Xiaomi.

Elle profite aussi d’une intelligence artificielle qui permet de détecter les mouvements pour automatiser l’alerte de l’utilisateur en cas d’intrusion sans pour autant l’alerter si elle détecte les mouvements du chat ou du chien dans l’appartement.

Sur Amazon, la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 360° est au prix de 35 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro qui voit son prix chuter sur AliExpress.

Elle intègre un écran OLED de 11,5 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et elle est compatible HDR10 et Dolby Vision. Elle est dotée de quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos. Elle est propulsée par le SoC Snapdragon 730G de Qualcomm avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté autonomie, la batterie de 8600 mAh offre plus de 48 heures d’autonomie et elle est accompagnée d’une charge rapide 20 W. Il intègre aussi deux capteurs photo de 8 mégapixels à l’avant, et d’un double capteur photo 13 + 5 mégapixels à l’arrière. Et enfin, elle est compatible WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur AliExpress, la tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro est au prix de 319 € au lieu de 470 € avec le code SDFRY091.



Et d’autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Asus avec de nombreuses promotions en mai sur les PC portables sur le site officiel ou encore une grosse réduction sur le POCO M4 Pro mais aussi sur notre sélection : iPhone, HUAWEI, TV, SSD.