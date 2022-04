ÉNORME chute de prix sur les écouteurs Jabra Elite 75T, mais aussi sur des écrans PC, claviers, souris ...

Nous sommes lundi, et c'est reparti pour une semaine ! Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour avec en tête les écouteurs Jabra Elite 75T

Aujourd’hui, nous mettons en avant les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T qui profite d’une belle réduction sur le site de Boulanger.

Ces derniers sont dotés de la technologie de réduction active du bruit (ANC) et du mode transparent pour permettre une qualité d’écoute optimum. Ils sont aussi fournis avec plusieurs tailles d’embouts différents s’adaptant à la morphologie de tous. De plus, les écouteurs profitent d’une expérience d’utilisation optimale avec une connexion stable et instantanée grâce au Bluetooth.

Ils peuvent être associés à l’application Jabra Sound+ avec laquelle vous pouvez personnaliser le son afin de trouver la combinaison parfaite pour vous. Les Jabra Elite 75T profitent d’une autonomie de 5,5 heures avec un maximum de 24 heures grâce au boitier de recharge. Les écouteurs sont compatibles avec les appareils iOS et Android.

Sur le site de Boulanger, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T sont au prix de 90 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

Écran PC

Clavier

Souris

Accessoire PC

Casque

Écouteurs

Écran TV

Divers

N'hésitez pas à consulter nos précéndents bons plans comme la chute du prix sur le smartphone POCO M4 Pro 5G mais aussi sur le Redmi Note 11 Pro, un vélo électrique ou encore Darty qui casse les prix de nombreux PC portables.