Chute du prix sur le smartphone POCO M4 Pro 5G mais aussi sur le Redmi Note 11 Pro, un vélo électrique…

AliExpress met en avant pour sa campagne « En plein air », le smartphone POCO M4 Pro 5G qui profite pour l'occasion d’une belle réduction.

Le mobile intègre un écran de 6,6" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Nous notons aussi la présence dans le haut de la dalle d'un capteur photo de 16 MP. De plus, il est propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 810 cadencé à 2,4 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage avec une extension possible via microSD jusqu’à 1 To.

Du côté de la photo, le smartphone est doté d'un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Et enfin, le smartphone profite d’une batterie de 5000 mAh offrant deux jours d’utilisation avec un chargeur de 33W bénéficiant d'une charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro 4+64 Go est au prix réduit de 169 € avec la livraison gratuite depuis la France.



Voici d'autres bons plans disponibles sur le site d'AliExpress pour l'opération « En plein air » :



Pour finir, AliExpress a aussi lancé l'opération « L'appel du grand air » avec pas mal de promotions.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Orange qui propose son forfait mobile 70 Go à moins de 10 € par mois pendant un an ou encore les forfaits mobiles RED avec le retour du BIG RED avec 3 forfaits à prix réduit !