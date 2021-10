Des prix de fou sur les écouteurs Xiaomi Air 2S, le PC Dell Inspiron 17 ou encore la TV TCL 50C721

Commençons par les écouteurs sans fil Air 2S de Xiaomi qui disposent de haut-parleurs de 14,2 mm. Ils exploitent une connectivité Bluetooth 5.0 et la technologie de transmission binaurale synchrone pour une transmission audio simultanée dans les deux écouteurs.

Équipés de deux micros pour de la réduction de bruit ambiant, ils permettent de prendre des appels avec un double appui. Ils autorisent également un contrôle de la lecture de musique. Du côté de l’autonomie, on peut profiter de 5 heures sur une seule charge et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge. Ce dernier est compatible avec la charge sans fil.

Sur le site de Cdiscount, vous pouvez profiter des écouteurs Xiaomi Air 2S au prix de 37 € au lieu de 70 €.



Continuons avec le PC portable Dell Inspiron 17 7706 qui profite d’une réduction de 300 € sur Amazon.

Il est équipé d’un écran tactile de 17" avec une définition de 2560 x 1600 px. On note la présence d’un clavier rétroéclairé, d’un lecteur de carte SD, et d’un lecteur d’empreintes digitales. Du côté de la connectique, on remarque deux ports USB 3, un port Thunderbolt, une prise jack et un port HDMI.

Le Dell Inspiron 17 est propulsé par le processeur Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth. A noter que vous avez aussi la possibilité de passer l’ordinateur en mode tablette.

Le PC portable Dell Inspiron 17 7706 est au prix réduit de 899 € au lieu de 1199 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV TCL 50C721 qui bénéficie d’une belle promotion chez Cdiscount.

La télévision est équipée d’une dalle QLED de 50" avec une définition 3840 x 2160 px en 16:9 avec la technologie HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. On constate 2 ports USB, 2 ports HDMI, 1 prise jack et 1 port Ethernet. Côté son, le téléviseur dispose de 2 haut-parleurs de 10 W chacun.

Comme toute TV connectée et intelligente, vous pouvez profiter de vos applications préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Amazon. La TCL 50C721 est compatible avec Alexa ou Google Assistant.

La TV TCL 50C721 est au prix réduit de 500 € au lieu de 721 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



