La montre connectée Samsung Galaxy Watch4 à prix RÉDUIT accompagnée de 4 super bons plans

Aujourd'hui, nous mettons en avant l'écran HP X27c, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4, le SSD Corsair MP600 1 To, l'écran HP Omen 15 et la souris Corsair M65 Pro.

Commençons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic qui profite d'une belle réduction sur le site de Samsung.

Elle intègre un écran SuperAMOLED de 1,40" avec une définition de 450 x 450 px et se dote d'une protection Gorilla Glass DX+. Elle inclut une lunette rotative qui facilite la navigation sur la montre.

Du côté des fonctionnalités de santé, elle embarque un podomètre, un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un électrocardiogramme et un capteur d'impédance. De plus, elle bénéficie aussi du GPS. Pour l'autonomie, elle est dotée d'une batterie de 361 mAh permettant de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue avec moins de deux heures pour se recharger.

Sur le site officiel, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic est au prix de 211 € avec le code MYGW4BT et la livraison gratuite.



Nous continuons avec l'écran HP X27c qui profite de 22 % de réduction sur le site d'Amazon.

Il est pourvu d'une dalle de 27" avec une définition de 1920x 1080 pixels en 16:9 avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. De plus l'écran profite de la technologie FreeSync qui offre une très belle image. Nous notons la présence d'un port HDMI, d'un DisplayPort et d'une sortie audio.

Sur Amazon, l'écran HP X27c est au prix de 217 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le SSD Corsair MP600 1 To qui bénéficie d'une réduction sur le site d'Amazon.

De type NVMe PCI Express 4.0, le disque SSD propose ainsi des débits de 4950 Mo/s en lecture et 4250 Mo/s en écriture, et ce, grâce à son contrôleur PS5018-E18. De plus, il offre une bonne durée de vie avec plus de 1800 To d'écriture. Le SSD dispose d'un dissipateur thermique en aluminium et il est livré avec le logiciel Corsair SSD toolbox qui permet un contrôle du disque avancé avec par exemple l'effacement sécurisé et les mises à jour du micrologiciel.

Sur Amazon, le SSD Corsair MP600 1 To est au prix réduit de 128 € au lieu de 212 € avec la livraison gratuite.



Passons à la souris Corsair M65 Pro avec un prix qui chute de 43 % toujours sur Amazon.

Elle affiche un profl pour droitier, la souris Corsair M65 Pro embarque un capteur optique dont la sensibilité maximale atteint les 12 000 dpi qui est réglable avec le bouton près de la souris. La souris Corsair M65 PRO RGB est dotée également d’un châssis en aluminium qui offre légèreté et robustesse, d’un système de trois poids amovibles en dessous pour ajuster le poids total, de huit boutons programmables et d’une grosse molette à défilement vertical. Sa durée de vie est annoncée à 20 millions de clics.

Sur Amazon, la souris Corsair M65 Pro est au prix préférentiel de 40 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Et finissons avec le PC portable HP Omen 15 qui est en promotion sur Rueducommerce.

Il embarque une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC dispose du processeur Intel Core i7-10750H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

Nous notons la présence d'un port Thunderbolt, de trois ports USB, d'un mini DisplayPort, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise combinée casque / microphone.

Sur Rueducommerce, le PC portable HP Omen 15 est au prix de 1250 € au lieu de 1650 € avec la livraison gratuite.



