L'écran PC HP 27xq, le smartphone Vivo Y20s, la balance connectée HUAWEI Scale 2, la souris Logitech MX Ergo Graphite et la TV Xiaomi Mi TV Q1 75" sont dans notre top sélection du jour.

Commençons avec l’écran PC HP 27xq qui profite d’une belle réduction sur le site de la Fnac.

Il est équipé d’une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une fréquence de balayage de 144 Hz et une luminosité de 350 cd/m². On note aussi la présence d’un rétroéclairage.

De plus, l’écran HP est fourni avec un port HDMI et un DisplayPort. Le pied est facilement réglable avec une plage de 100 mm pour un meilleur confort. Il profite aussi de la technologie FreeSync.

Sur le site de la Fnac, l’écran PC HP 27xq est au prix réduit de 230 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



Passons au smartphone Vivo Y20s qui est doté d’un écran de 6,51" IPS avec une définition de 1600 x 720 pixels. Le mobile est propulsé par le SoC Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. L’OS installé est Funtouch OS 11.

Au niveau de la photographie, il est doté d’un module de 3 capteurs avec un de 13 MP et deux autres de 2 MP. Sur la face avant, on profite d’un capteur 8 MP. Pour finir, il est doté, d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18W.

Sur Rueducommerce, le smartphone Vivo Y20s 128 Go est au prix de 159 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris Logitech MX Ergo Graphite qui est conçue pour être ergonomique. Elle est dotée d’un trackball pour naviguer avec son pouce sans bouger la souris. De plus, on peut l’incliner de 20° pour réduire les contraintes musculaires.

La souris est dotée de 8 boutons avec une durée de vie allant jusqu’à 10 millions de clics et profite de la technologie sans fil. Elle est compatible avec tout système d’exploitation.

La souris Logitech MX Ergo Graphite est au prix de 58 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite sur le site de la Fnac



Passons ensuite à la balance connectée HUAWEI Scale 2 qui est en promotion sur le site Cdiscount.

Elle est capable de prendre en charge des personnes avec un poids maximal de 150 kg avec une précision de 0,1 kg. Elle prend en compte plusieurs indicateurs corporels comme la masse totale, la masse musculaire, l’âge ou encore la fréquence cardiaque.

La balance connectée permet de stocker jusqu’à 16 utilisateurs différents et sa forme compacte (300 x 300 x 20 mm) permet de la ranger facilement. Pour finir, vous pouvez l’associer à votre smartphone avec l’application Mi Fit.

La balance connectée HUAWEI Scale 2 est au prix de 13 € sur le site de Cdiscount.



Finissons cette sélection avec la TV Xiaomi Mi TV Q1 75" qui est dotée d’un écran QLED de 75" soit une taille de 190,5 cm avec un taux de rafraichissement de 100 Hz et une luminosité de 1000 nits. Elle profite de la technologie Dolby Digital Stereo, HDR, HDR10+.

La télévision est dotée de deux ports USB et de trois ports HDMI. Elle est compatible avec l’assistant google et elle est accompagnée d’une télécommande Bluetooth 360°.

Sur le site de la Fnac, la TV Xiaomi Mi TV Q1 75" est au prix réduit de 1299 € au lieu de 1799 € avec la livraison gratuite.



