Coronavirus : EDF va suspendre la production de certains réacteurs nucléaires

La crise sanitaire du coronavirus a fortement réduit l'activité économique du pays. EDF doit adapter sa production d'électricité et anticipe l'arrêt temporaire de certaines centrales nucléaires durant l'été.

En décidant de confiner la partie de la population dont la présence n'est pas nécessaire pour les services essentiels au bon fonctionnement du pays, le gouvernement a induit un ralentissement massif de l'activité économique en France.

Ce coup de frein provoqué par la crise sanitaire a pour conséquence une forte diminution de la consommation d'électricité en France du fait de l'arrêt de nombreuses activités industrielles. EDF chiffre cette baisse à environ 20%, l'obligeant à prendre des mesures pour adapter la production à la demande.

L'entreprise indique donc qu'elle prévoit la suspension de production d'électricité par plusieurs centrales nucléaires ces prochains mois, avec des arrêts temporaires durant l'été et l'automne "afin d'économiser le combustible de ces unités".

Elle anticipe une production d'électricité réduite à 300 TWh en 2020, au lieu de presque 400 TWh, et oscillant entre 330 et 360 TWh pour 2021 et 2022.