Electronic Arts victime d'un vol de code source de jeux et outils

Une fuite de données qui serait de 780 Go. Electronics Arts confirme le vol de code source de jeux et outils. Le code source de FIFA 21 serait concerné.

" Nous enquêtons sur un récent incident d'intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeux et d'outils connexes a été volée. " Dans un communiqué, Electronic Arts (EA) ajoute " qu'aucune donnée de joueur n'a été consultée, et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y a un risque pour la vie privée des joueurs. "

L'éditeur américain de jeux vidéo précise qu'il collabore avec les forces de l'ordre et des experts dans le cadre d'une enquête criminelle en cours. " Nous avons déjà procédé à des améliorations de la sécurité et ne prévoyons pas d'impact sur nos jeux ou notre activité commerciale. "

Selon Motherboard (Vice), le code source du jeu FIFA 21 et le code de son serveur de matchmaking ont été dérobés. Le butin comprend également le code source et des outils pour le moteur de jeu Frostbite développé par les créateurs du jeu Battlefield qui est édité par Electronic Arts.

Un commerce de 780 Go au prix fort

Sur des marketplaces et forums de hacking, Bleeping Computer rapporte que les attaquants revendiquent un vol de 780 Go de données comprenant aussi des frameworks et outils de développement de " nombreux jeux propriétaires d'Electronic Arts. "

Pour les clients prêts à débourser... 28 millions de dollars, ils obtiendraient en outre une " capacité complète d'exploitation sur tous les services EA. " Un genre de commerce qui se fait notamment sur le Dark Web.

En début d'année, le studio polonais CD Projekt Red avait été la victime d'une attaque par ransomware accompagnée d'une exfiltration de données avec le code source de plusieurs jeux dont Gwent, The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, en plus d'autres documents administratifs.

CD Projekt Red avait refusé de négocier avec les attaquants qui exigeaient une importante somme d'argent pour ne pas divulguer ou faire commerce des données volées. Le code source dérobé avait été mis aux enchères sur le Dark Web pour un prix de départ de 1 million de dollars. Il a ensuite commencé à circuler en ligne.