Elon Musk fait l'objet d'une enquête fédérale

Aux États-Unis, les autorités fédérales enquêtent sur Elon Musk dans le cadre du rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars et son comportement dans cette affaire au long cours. C'est ce qu'a indiqué le réseau social de microblogging dans un document de justice rendu public cette semaine, sans toutefois beaucoup de détails.

Les avocats de Twitter indiquent avoir demandé pour la première fois le 22 juillet des copies de documents en rapport avec cette enquête. Les avocats d'Elon Musk n'auraient pas donné suite en invoquant le privilège de l'enquête en cours.

C'est en juillet que Twitter avait décidé de porter plainte contre le fondateur de Tesla et de SpaceX, après son renoncement à l'accord de rachat conclu en avril. Elon Musk a accusé le réseau social de lui avoir fourni des informations fausses et trompeuses sur lesquelles il s'est basé pour l'accord. En particulier, pour la proportion de faux comptes et de spam sur la plateforme.

FTC et SEC sur le dos d'Elon Musk ?

Les avocats de Twitter souhaiteraient par ailleurs mettre la main sur une présentation à la Federal Trade Commission qui est l'autorité américaine de la concurrence, ainsi qu'une lettre du gendarme boursier américain envoyée à Elon Musk en juin.

La Securities and Exchange Commission cherchait des informations en lien avec un fameux tweet d'Elon Musk publié en mai, sur le fait que l'accord de rachat ne pouvait pas avancer sans des garanties sur les faux comptes de Twitter.

À Reuters, un avocat d'Elon Musk a en tout cas réagi en déclarant que ce sont les dirigeants de Twitter qui font l'objet d'une enquête fédérale. Ambiance...

Rachat de Twitter ou non ? La réponse avant la fin du mois

Rappelons qu'un procès entre Twitter et Elon Musk était prévu le 17 octobre prochain devant la Cour de la Chancellerie du Delaware. Il a été suspendu jusqu'au 28 octobre afin de permettre à Elon Musk de conclure son acquisition de Twitter et éviter ce procès.

En début de mois, Elon Musk a en effet fait volte-face à la surprise générale en proposant finalement de conclure la transaction pour le rachat de Twitter à 54,20 dollars par action, à savoir le prix convenu en avril et valorisant le réseau social de microblogging à 44 milliards de dollars.

La confiance entre les deux parties est toutefois très fragile désormais et l'heure de l'apaisement n'est pas encore venue.