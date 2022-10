Elon Musk et Twitter ne se font plus confiance

À la surprise générale, Elon Musk a fait volte-face en proposant finalement de conclure la transaction pour le rachat de Twitter à 54,20 dollars par action, soit le prix convenu en avril dernier, valorisant le réseau social de microblogging à 44 milliards de dollars. Sachant qu'actuellement… le cours de l'action Twitter est sous la barre des 50 dollars.

En juillet, l'homme d'affaires le plus riche au monde avait pourtant retiré son offre de rachat et rompu l'accord d'avril. Un renoncement justifié par la proportion de faux comptes et de spam sur la plateforme qui serait largement supérieure au chiffre de 5 % avancé par Twitter.

Twitter avait alors décidé d'attaquer Elon Musk en justice et un procès devait débuter le 17 octobre devant la Cour de la Chancellerie du Delaware.

Procès suspendu pour le moment

Après le coup de théâtre d'Elon Musk, ce procès est suspendu. La juge Kathaleen McCormick fixe une date butoir au 28 octobre pour permettre à Elon Musk de conclure son acquisition de Twitter et éviter un procès. À défaut, elle déterminera une nouvelle date pour le procès en novembre.

La méfiance est de mise du côté des avocats de Twitter. Dans une lettre à la juge, l'un d'entre eux a écrit : " Maintenant, à la veille du procès, les défendeurs déclarent qu'ils ont l'intention de conclure après tout. ' Faites-nous confiance ', disent-ils, ' Nous sommes sérieux cette fois ', et ils demandent donc à être dispensés d'un jugement sur le fond. "

Avec une opposition à l'ajournement du procès, la proposition d'Elon Musk a été accueillie comme " une invitation à plus de méfaits et de retard. " Twitter et ses avocats sont particulièrement méfiants à cause d'une clause sur le financement de la transaction qui n'existait pas dans l'accord initial de rachat en avril. Elle conditionne l'opération à l'obtention d'un financement par emprunt.

La juge met Elon Musk au défi de faire ce qu'il dit

Les avocats d'Elon Musk estiment que le problème est désormais du côté du réseau social pour le rachat. " Twitter n'acceptera pas un oui comme réponse. Étonnamment, ils ont insisté pour poursuivre cette procédure en justice, mettant imprudemment l'accord en danger et jouant avec les intérêts de leurs actionnaires. "

La juge Kathaleen McCormick a en tout cas décidé de donner une chance à Elon Musk et n'a pas choisi la date butoir du 28 octobre au hasard. Elle se base sur une déclaration des avocats d'Elon Musk.

" La possibilité de loin la plus probable est que la dette soit financée, auquel cas l'opération sera conclue le 28 octobre ou autour de cette date. " Il faudra le prouver rapidement…