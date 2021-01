Elon Musk devient l'homme le plus riche au monde, devant Jeff Bezos

| Source : The Verge

Deuxième homme le plus riche au monde en novembre 2020, Elon Musk est passé au premier rang, devant Jeff Bezos, patron d'Amazon.

Porté par les succès de ses diverses entreprises et l'annonce récente de Tesla de la livraison de 500 000 véhicules électriques (à quelques centaines près) en 2020, le milliardaire Elon Musk vient de ravir la place de l'homme le plus riche au monde à Jeff Bezos, dirigeant d'Amazon, après être passé devant Bill Gates en novembre dernier.

Avec 188 milliards de dollars de fortune personnelle, selon le décompte de Bloomberg et de son Billionaires Index, l'homme d'affaires s'offre le premier rang, à un cheveu (de milliardaire) de Bezos et ses 187 milliards de dollars de richesse personnelle.

La fortune d'Elon Musk dépend énormément du succès de Tesla et le constructeur pesant désomais 700 milliards de dollars en Bourse, loin devant n'importe quel autre constructeur automobile dont la plupart produisent pourtant beaucoup plus de véhicules.

L'homme compte d'autres succès à son actif avec SpaceX qui exploite désormais avec régularité le concept du lanceur réutilisable tandis que d'autres sociétés explorent de nouveaux domaines, à l'image de The Boring Company dans le creusement de tunnels et la création de réseaux de transport souterrain très rapides ou bien Neuralink cherchant à créer un lien entre l'homme et la machine.