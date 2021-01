Tesla : quasiment 500 000 véhicules électriques livrés en 2020

Les chiffres de production et de livraison du constructeur de véhicules électriques Tesla pour le dernier trimestre de l'année sont tombés et confirment une montée en cadence exprimée tout au long de l'année malgré les difficultés liées à la pandémie.

La firme est parvenue à livrer 180 000 véhicules électriques environ sur la fin d'année, essentiellement des Model 3 et Y. Du point de vue de l'ambition de produire et livrer 500 000 véhicules électriques en 2020 formulée par son CEO Elon Musk il y a cinq ans, l'objectif est quasiment atteint.

Sur l'ensemble de l'année, la firme est parvenue à produire 509 700 véhicules et à en livrer 499 550. On pourra toujours attribuer les quelques centaines d'unités manquantes en livraison à la crise sanitaire.

Les chiffres sont éloquents et signent la progression de la capacité de Tesla à produire et livrer ses véhicules jusqu'à des volumes importants grâce aux nouveaux modèles et à des procédés de fabrications optimisés et hautement automatisés.

Tenir sa place alors que la concurrence s'installe sur le segment

Le site Electrek souligne ainsi une capacité de production accrue de 74% et de livraison de 30% par rapport à l'année passée. La firme, entrée dans le prestigieux indice S&P500 en décembre dernier, va pouvoir mettre à profit ces bons résultats pour maintenir sa valorisation et attirer les investisseurs.

L'année 2021 devrait être celle de la consolidation avec la construction de nouvelles Gigafactories en Europe et aux Etats-Unis et le lancement de la production de véhicules visant des segments plus spécifiques, comme le pickup électrique Cybertruck.

On devrait également parler plus précisément de la cellule 4680 qui équipera les batteries de nouvelle génération pour plus de puissance et d'autonomie grâce à un nouveau design.