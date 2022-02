Elon Musk et Tesla se disent harcelés par la SEC

Patron et fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla, Elon Musk a été accusé en 2018 par le gendarme boursier américain SEC (Securities and Exchange Commission) d'avoir fait des déclarations " fausses et trompeuses " aux investisseurs via Twitter.

Sans aucune preuve, Elon Musk avait laissé entendre dans un tweet l'obtention d'un financement pour un rachat privé de Tesla et ainsi son retrait de la Bourse. De quoi créer une certaine confusion et perturber les marchés financiers.

Avec un accord amiable et révisé en 2019, Elon Musk et Tesla ont accepté de s'acquitter chacun d'une amende de 20 millions de dollars. Elon Musk a été contraint de quitter son poste de président du conseil d'administration, tandis que ses messages en lien avec l'activité de Tesla doivent faire l'objet d'une validation d'un expert spécialisé en affaires financières - employé par Tesla - avant publication.

Elon Musk au Saturday Night Live sur NBC en mai 2021 ; crédits : YouTube

Harcèlement et entrave à la liberté d'expression d'Elon Musk ?

La semaine dernière, un avocat de Tesla a adressé une lettre à une juge dans laquelle il évoque et demande la fin d'une " campagne de harcèlement " menée par la SEC à l'encontre d'Elon Musk et Tesla. L'accord serait ainsi utilisé pour une " enquête sans relâche " les ciblant. La SEC tenterait en outre d'entraver la liberté d'expression d'Elon Musk " en grande partie parce qu'il reste un critique ouvert du gouvernement. "

L'avocat de Tesla et Elon Musk écrit que la SEC n'a pas respecté sa promesse de verser aux actionnaires de Tesla les 40 millions de dollars perçus dans le cadre de l'accord. " Au lieu de cela, elle a consacré ses formidables ressources à des enquêtes sans fin et sans fondement sur Elon Musk et Tesla. "

La SEC a réagi à ses allégations en envoyant également une lettre à la juge. Elle les dément et assure toujours préparer la distribution des 40 millions de dollars perçus pour l'accord amiable de 2018. À cet effet, un plan devrait être proposé au tribunal pour une approbation d'ici la fin du mois de mars prochain. Elle souligne en outre que Tesla n'avait jamais exprimé d'inquiétude à ce sujet auparavant.