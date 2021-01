Elon Musk fait flamber le Bitcoin avec Twitter

Après ses records à plus de 42 000 dollars, le Bitcoin a connu une phase de redescente, laissant les investisseurs dans l'expectative : simple pause ou nouvel arrêt brutal avant la redescente ?

Le cours était retombé vers 33 000 dollars depuis plusieurs jours mais il aura suffi d'une petite action d'Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et quelques autres entreprises innovantes, pour changer la donne.

En affichant #bitcoin et l'emoji correspondante dans sa biographie Twitter, l'homme d'affaires aux 44 millions d'abonnés a donné un coup de fouet au cours du Bitcoin, lui offrant une poussée de 14% et le replaçant aussitôt vers 37 000 dollars.

Si l'on ne peut pas certifier que cette hausse brutale est uniquement liée à ce seul fait, la proximité des deux événements est troublante.

En semblant afficher son soutien à la monnaie virtuelle, le milliardaire a donc affolé les compteurs. Ce n'est pas la première fois qu'il affiche son intérêt pour ce type de devise, jusqu'à envisager de l'utiliser dans les comptes de Tesla.

Ce n'est pas la première fois qu'un tweet ou une remarque d'Elon Musk affole la Toile et crée une réaction marquée, l'une des plus visibles dernièrement étant l'invitation à utiliser l'application Signal plutôt que WhatsApp après son changement des conditions d'utilisation générale et la perspective d'une collecte de données personnelles plus large.

Depuis, en quelques semaines, Signal n'a jamais connu autant de téléchargements, au point de passer en tête dans les classements des portails d'applications mobiles.