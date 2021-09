Les enceintes Jamo Studio S801 à -48 % !! Du bon son à petit prix, mais aussi notre TOP sélection du jour

Pour profiter de ses films et séries préférés, le son est un caractère primordial à ne pas sous-estimer. Les enceintes Jamo Studio S801 vous offrent une très belle qualité de son. Elles sont accompagnées de notre sélection du jour.

Aujourd'hui les enceintes Jamo Studio S801 sont en promotion sur le site de la Fnac.

Elles sont livrées par paire, leur design est agréable avec un mélange de noir et de bois, s'installant parfaitement dans un environnement moderne et haut de gamme. L'enceinte mesure 28,5 x 15,6 x 16,3 cm pour un poids de 5 kg l'unité.

Le tweeter à dôme souple de 1" offre de hautes fréquences douces et raffinées et le woofers en polyfibre de 5" donne un son grave dynamique et équilibré. Le tout offre une puissance de sortie de 60 watts x 2.

Actuellement sur le site de la Fnac, les enceintes Jamo Studio S801 sont au prix de 120 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite.



