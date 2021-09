Engwe EP-2 Pro et BEZIOR XF200 : des vélos électriques fat bike en grosse promotion

Les Engwe EP-2 Pro et BEZIOR XF200 sont en promotion ! Deux vélos électriques surpuissants à petits prix.

Commençons par le Engwe EP-2 Pro qui est un vélo électrique de type fat bike actuellement proposé à prix réduit chez Wiibuying.

Le vélo affiche de belles finitions comme les soudures ou encore les câbles bien rangés. Il présente de larges roues de 20" x 4" qui sont à jantes bâtons et équipées de freins à disque. Le tout pèse 32 kg et peut supporter le poids d’une personne de 150 kg.

Le guidon et la selle sont télescopiques afin de s’adapter à toutes les tailles. Il est aussi pliable en deux, ce qui facilite son rangement et son transport.

Le vélo est aussi équipé d’un dérailleur Shimano avec 7 vitesses et son compteur central se pilote via un module qui dispose de 5 boutons. Il permet de contrôler l’éclairage en plus du compteur.

L’EP-2 Pro est équipé d’une batterie amovible de 12,8 Ah qui permet de rouler pendant 120 km en mode assistance électrique ou 60 km en mode électrique pur, selon le constructeur. Il faut environ 6 heures pour le recharger. Pour finir, son moteur de 750 W vous propulse jusqu'à 45 km/h.

Sur le site Wiibuying, le vélo électrique Engwe EP-2 Pro est au prix réduit de 867 € au lieu de 1400 € avec le coupon 85UQQ9SY avec la livraison gratuite depuis la Pologne.



Terminons avec le BEZIOR XF200 qui profite d’une très belle promotion sur le même site.

C’est également un vélo électrique du type fat bike capable de se plier en deux pour faciliter le transport. En alliage d’aluminium, il pèse 27 kg et peut supporter une personne pesant jusqu’à 200 kg. Le BEZIOR XF200 est équipé de deux grosses roues de 20" x 4". On observe aussi un dérailleur de 7 vitesses de la marque Shimano.

Son puissant moteur de 1000 W vous propulse à 40 km/h en moins de 5 secondes et vous offre la possibilité de prendre des pentes jusqu’à 35°. Le vélo est accompagné d’une batterie amovible de 15 Ah vous offrant 130 km d’autonomie en assistance électrique et 50 km en 100 % électrique. Il faut 6 à 7 heures pour la recharger complètement. Un écran LCD est présent sur le vélo permettant d’afficher la vitesse, le reste d’autonomie et d’afficher les kilomètres parcourus.

Le vélo électrique BEZIOR XF200 est au prix exceptionnel de 1188 € avec le code WIIBZXF2 sur le site Wiibuying. La livraison est gratuite depuis la Pologne.



D’autres promotions sur les vélos électriques du type fat bike sont également disponibles, avec la livraison gratuite depuis la Pologne :

