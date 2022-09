L'Epic Games Store offre gratuitement une référence des jeux de survie

L'Epic Games Store continue d'investir lourdement pour séduire un maximum de joueurs : la firme avait annoncé que sa politique visant à offrir des jeux gratuits à tous les joueurs se poursuivrait quitte à repousser le seuil de rentabilité de la plateforme de plusieurs années.

On a ainsi déjà vu la plateforme proposer gratuitement quelques pépites comme Rust, Tomb Raider et bien d'autres, avec un coup magistral en 2020 quand GTA V était également offert.

Cette semaine et jusqu'au 22 septembre, ce sont les jeux vidéo Spirit of the North et The Captain qui sont gratuits, mais on connait déjà les jeux qui suivront, et les amateurs de jeux de survie vont être gâtés.

Car l'Epic Games Store va proposer ce qui s'impose comme une référence en la matière et qui reste à ce jour l'un des meilleurs jeux du genre : ARK: Survival Evolved. Le titre sera accompagné de GloomHaven.

Certes, ce n'est pas la première fois qu'Ark est proposé gratuitement, d'ailleurs le titre était offert sur Steam en juin dernier. Néanmoins, il est toujours intéressant de pouvoir se replonger dans le titre qui propre à des joueurs de survivre sur une île inconnue peuplée de dinosaures. Le titre a profité d'une foule de contenu depuis sa sortie en accès anticipée. Ark 2 est d'ailleurs déjà annoncé avec une sortie prévue l'année prochaine.

Du côté de GloomHaven, il s'agit d'une adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau de stratégie. Il propose à 4 joueurs de progresser en co-op dans un univers médiéval fantastique.