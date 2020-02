Essential Products, société fondée par Andy Rubin, met la clé sous la porte

Après avoir tenté un ultime rebond avec un nouveau projet d'interface mobile, la société Essential Products, fondée par Andy Rubin et à l'origine de l'Essential Phone, ferme ses portes.

Andy Rubin, père d'Android chez Google, avait fondé la société Essential Products pour tenter de proposer des smartphones innovants en amont des tendances. L'Essential Phone PH-1 est ainsi le premier du marché à avoir proposé une encoche, avant qu'Apple ne la démocratise sur ses iPhone.

C'est aussi un modèle ayant tenté une approche modulaire grâce à des connecteurs au dos pour relier des accessoires. Mais le segment des smartphones est très concurrentiel, notamment lorsque l'on part de zéro, et les bonnes idées ne suffisent pas pour se faire une place sur le marché, même avec les moyens d'un tel personnage dans l'entreprise.

Avec un prix élevé, quelques défauts de jeunesse et un manque de visibilité certain, le smartphone n'a pas chamboulé les acteurs en place et a coûté fort cher à l'entreprise.

Si les rumeurs du développement d'un Essential Phone PH-2 ont circulé un temps, Essential Products a changé de stratégie pour se tourner vers la création d'interfaces innovantes, à l'image du projet GEM imaginant une interface pour un smartphone d'un nouveau genre, compact comme une petite télécommande.

Malgré les marques d'intérêt, et après une affaire de moeurs visant Andy Rubin qui a plombé l'image de marque, la société Essential Products annonce qu'elle n'a pas trouvé de débouchés pour son projet GEM et doit mettre la clé sous la porte.

Toutes les activités étant stoppées, le smartphone Essential Phone PH-1 ne recevra désormais plus aucune mise à jour de sécurité tandis que le service de messagerie Newton Mail issu du rachat de CloudMagic sera stoppé à la fin du mois d'avril 2020.