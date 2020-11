La crise du coronavirus a dopé les ventes de consoles mais freiné l'adoption des TV 8K

Les mesures de confinement ont amélioré les ventes de consoles de jeu, en plus du lancement des consoles next-gen, mais elles ont compliqué l'adoption des téléviseurs 8K. Question de priorités.

La pandémie mondiale de Covid-19 a imposé des mesures de confinement sur plusieurs continents en début d'année et revient à la charge en cette fin 2020. Le confinement, en enfermant les gens chez eux, a favorisé le secteur du jeu vidéo et relancé les ventes de consoles.

Si l'on ajoute le lancement des consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 pour Sony et Xbox Series X et S pour Microsoft, ce marché va connaître une solide embellie, selon les chiffres du cabinet d'études ABI Research.

Les analystes prévoient ainsi un volume de 40 millions de consoles écoulées cette année, soit 6% de mieux qu'en 2019. Les problèmes de pénurie en début d'année et l'arrivée tardive des nouvelles consoles, qui ne seront peut-être pas épargnées non plus par des ruptures de stock, constituent toutefois des facteurs limitants à cette croissance.

Pas de décollage pour la 8K en 2020

Dans le même temps, l'essor des téléviseurs 8K espéré cette année après les annonces de nouveaux produits durant le salon CES 2020 de Las Vegas (l'un des rares salons technologiques qui a pu se tenir cette année) n'aura finalement pas lieu.

Le report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo, alors que les grands événements sportifs sont un moteur puissant pour les ventes de téléviseurs de nouvelle génération, et le changement de perspectives des consommateurs en temps de crise sanitaire n'ont pas incité à s'équiper en téléviseurs 8K par ailleurs encore très onéreux.

Les fabricants vont devoir tirer les prix vers le bas, et donc aussi les marges, pour donner une deuxième chance de décollage à ce type de produit qui restera encore marginal l'an prochain, ABI Research estimant que les téléviseurs 8K ne représenteront que 1% environ des ventes mondiales d'écrans TV.