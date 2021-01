En 2021, Huawei hors du Top 5 mondial des fabricants de smartphones ?

Le cabinet d'études Trendforce voit Huawei sortir complètement du Top 5 mondial cette année au profit des autres fabricants chinois Xiaomi, Oppo et Vivo.

Freiné brutalement dans sa course pour devenir leader mondial des smartphones, le groupe Huawei, alors numéro deux, a fait de la résistance sur la première moitié de 2020 grâce aux stocks de composants accumulés et à l'aide du marché chinois vite remis de la pandémie.

Mais le durcissement des restrictions commerciales US, avec en particulier le blocage de l'accès aux services mobiles de Google et aux processeurs mobiles Kirin jusqu'alors produits par TSMC peine à être compensé par le développement de sa propre plate-forme mobile HarmonyOS / HongmengOS et la recherche d'alternatives en matière de processeurs mobiles.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei s'attend donc à passer une année 2021 difficile, ce qui transparaît dans les estimations des cabinets d'études. Celle de Trendforce n'y va pas par quatre chemins et voit le géant chinois expulsé du Top 5 mondial pour se retrouver en 7ème place.

Huawei seulement 7ème mondial en 2021

De 170 millions de smartphones produits en 2020 et une part de marché sur la 5G de 30%, le groupe ne produira que 45 millions de smartphones et verra sa part de marché 5G chuter à 8% cette année, selon les analystes. Outre les restrictions, la chute s'explique aussi par la transformation de Honor en société indépendante...et concurrent supplémentaire.

La place laissée libre profitera surtout aux autres fabricants chinois, Xiaomi, Oppo et Vivo, qui vont tous connaître de belles progressions en volume et se renforcer sur la 5G.

Les deux champions du marché seront Samsung et Apple qui profiteront d'une remontée du marché mondial (1,36 milliard, +9% par rapport à 2020) après le coup de froid en 2020 provoqué par la crise sanitaire.

Sur la 5G, Apple devrait être leader avec 35% de part de marché grâce à l'intégration de la technologie dans l'ensemble de ses iPhone, l'homogénéité de son écosystème et la loyauté de ses utilisateurs.

Le taux de pénétration mondial de la 5G passera de 19% en 2020 à 37% en 2021, toujours avec très forte traction du marché chinois (60% de part de marché 5G à lui seul) mais certaines incertitudes demeurent, la pandémie étant toujours active et pouvant encore impacter les capacités de production.