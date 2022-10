L'Europe adopte officiellement l'USB-C comme la nouvelle norme

Le parlement européen avait déjà annoncé avoir voté l'adoption de la connectique USB-C comme la norme pour tous les smartphones vendus dans l'union, finalement le Conseil européen vient également de valider la mesure, qui entrera en application à compter de la fin d'année 2024.

La mesure sera prochainement publiée au Journal officiel de l'UE et la directive sera ainsi en vigueur 20 jours plus tard. Quant aux nouvelles règles que cela impose pour les constructeurs, elles seront effectives sous 24 mois.

L'USB-C pour une liste de dispositifs électroniques

On connait au passage la liste des dispositifs électroniques qui sont concernés par la mesure puis qu'elle ne s'applique pas qu'aux smartphones même si l'origine du débat était focalisée sur le mobile.

Devront donc désormais être commercialisés avec une prise USB-C tous les téléphones portables, liseuses, appareils photo numériques, tablettes, consoles de jeux vidéo, casques audio, écouteurs intra-auriculaires, enceintes portables, souris et claviers sans fil et systèmes de navigation portables.

Ces appareils, largement utilisés au quotidien par les européens devront donc s'équiper d'une prise USB-C pour la recharge afin de permettre une uniformisation des câbles et chargeurs.

L'objectif est d'apporter plus de confort aux utilisateurs, mais comporte également un volet écologique : plus besoin de multiplier les chargeurs et donc, l'occasion également pour les constructeurs de ne plus fournir de chargeur systématiquement avec leurs appareils. Selon les chiffres avancés par l'UE, chaque année ce sont 11 000 tonnes de déchets électroniques liés aux chargeurs qui sont générés.

Et après ?

En outre, les fabricants devraient apposer un pictogramme sur leurs emballages pour préciser si un chargeur est fourni ou non avec leur appareil, ainsi qu'une étiquette affichant la vitesse de recharge.

Concernant les PC portables, la mesure entrera en application d'ici le printemps 2026.

La Commission européenne se donne également 4 années pour étudier la nécessité d'imposer la vente séparée des dispositifs : si une loi venait à être votée, les constructeurs devraient proposer leurs appareils sans chargeurs et la possibilité d'obtenir un chargeur gratuitement séparément.

Quant à la normalisation de la charge rapide, cela devrait arriver prochainement : l'Europe souhaite imposer des puissances minimales de charge filaire et sans -fil, mais aucune échéance n'est encore abordée.