Chargeur universel USB-C : l'Europe en avance sur le reste du monde

Il fut un temps où chaque fabricant de smartphones ou presque avait sa connectique dédiée pour charger l'appareil mobile, avec autant de chargeurs et de câbles de charge nécessaires qui se transformaient ensuite en déchets électroniques inutilisables.

Le marché s'est ensuite peu à peu orienté vers des connectiques standard, d'abord micro-USB et désormais USB-C. Certains, comme Apple et ses iPhone, font encore de la résistance en utilisant leur propre connectique, comme le port Lightning.

Pour réduire les déchets électroniques et permettre la réutilisation des chargeurs mobiles, l'Europe veut imposer la connectique USB-C et une certaine interopérabilité entre les chargeurs afin de pouvoir les réutiliser d'une génération à l'autre.

Petit électronique d'abord, PC portables ensuite

Le texte définissant le cadre réglementaire a suivi le parcours habituel des institutions européennes. Après avoir été validé par les députés, le Parlement européen vient de donner son accord pour la mise en service du chargeur universel à partir de fin 2024 et qui concernera de nombreux produits électroniques :

"Indépendamment de la marque de l’appareil, tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute, casques-micro, haut-parleurs portatifs, consoles de jeux vidéo portatives, liseuses numériques, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs intra-auriculaires et ordinateurs portables rechargeables par câble, d’une puissance inférieure ou égale à 100 watts, devront être équipés d’un port USB Type-C", indique le communiqué de presse du Parlement européen.

Par ailleurs, "La vitesse de charge sera la même pour tous les appareils dotés de la charge rapide. Les utilisateurs pourront dès lors recharger leur appareil à la même vitesse avec n’importe quel chargeur compatible".

Au-delà de ce standard de charge commun, il restera possible de profiter de charges plus rapides mais avec un équipement spécifiques à acquérir en option. Les mesures d'interopérabilité de charge concernent d'abord la charge filaire mais l'Union européenne évoque déjà une harmonisation des exigences d'ici fin 2024 pour la charge sans fil, de plus en plus répandue.

Une meilleure information au consommateur



L'obligation de l'utilisation du port de charge USB-C deviendra aussi obligatoire pour les ordinateurs portables à partir du printemps 2026, à la faveur de la mise en service des dernières normes USB (USB-C 2.1) assurant des puissances de charge plus importantes.

L'Union européenne prévoit également des labels spécifiques pour permettre aux consommateurs d'identifier rapidement la compatibilité des chargeurs et s'il y a lieu d'en acheter un nouveau ou pas.

Certains fabricants de smartphones ont commencé à anticiper ces nouveautés en ne proposant plus systématiquement le chargeur dans la boîte des appareils. D'autres, comme Apple, font de la résistance avec le port Lightning mais devront bien passer à l'USB-C. On prédit cette évolution pour l'iPhone 15.