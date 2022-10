L'Europe pourrait interdire les téléviseurs 8K

Les téléviseurs 4K se démocratisent un peu plus chaque jour et il devient presque difficile de trouver encore des écrans d'une certaine taille qui en resteraient encore au Full HD.

Encore très onéreuse il y a quelques années, la 4K devient la norme même si tous les utilisateurs ne sont pas encore à même d'en profiter, faute de contenu ou de débit à Internet suffisant.

Reste que pour les personnes qui disposent d'une console nouvelle génération, d'un PC suffisamment puissant et d'une connexion en fibre optique, l'exploitation de la 4K est indéniablement un plus pour le multimédia.

Les plus technophiles regardent d'ailleurs déjà vers la 8K, certains écrans étant déjà proposés par quelques marques... Mais l'Europe pourrait venir bousculer l'évolution du marché...

A peine lancée, la 8K déjà bannie d'Europe ?

À compter du 1er mars 2023, l'Europe imposera de nouvelles restrictions de consommation énergétique pour certains appareils. Une nouvelle mesure qui fait écho à une précédente lancée en mars 2021 et qui avait propulsé de nombreux téléviseurs dans la classe G, soit les plus énergivores.

Jusqu'à présent, les écrans micro-LED et 8K ne sont pas concernés par ces limites de consommation, notamment du fait du peu de ventes et de modèles disponibles sur le marché. Mais à compter de l'année prochaine, ces restrictions et la nécessité d'affichage les concerneront.

Concrètement et selon les dispositions prévues, un téléviseur de 55 pouces devra consommer au maximum 84W, un téléviseur de 65 pouces jusqu'à 112W et un téléviseur 8K de 75 pouces devra se limiter à 141W.

8K : des téléviseurs trop énergivores

Petit problème : un téléviseur LG OLED C2 de 55 pouces consomme déjà actuellement 81 kWh/1000h en SDR alors qu'un téléviseur Samsung 8K QN800B consomme 284W en SDR, soit le double du maximum prévu par la norme européenne...

La directive européenne s'inscrit dans une démarche de sobriété énergétique et de limitation de la prolifération des appareils énergivores sur le marché. L'idée est d'écarter du marché européen les produits peu performants.

Si l'Europe conserve ces limites, c'est tout le marché du téléviseur 8K qui pourrait être banni des frontières, comme le précise la 8K Association qui pointe du doigt des limites bien trop basses et inadaptées aux technologies ciblées.

Un nombre grandissant de marques s'est déjà prononcé sur le sujet et indique que les limites annoncées ne sont pas réalistes et que cela entrainerait une éviction du marché européen.

Reste que l'Europe s'est autorisée à réviser l'indice d'efficacité énergétique (IEE) de 2023 d'ici la fin de l'année : la 8K n'est donc pas encore totalement perdue. Si aucune révision ne venait à corriger le tir, alors les utilisateurs européens devront se tourner vers l'importation directe de ces écrans, avec le risque de ne pas profiter d'un SAV compétent ni de profiter des garanties imposées par le marché européen.