Economie circulaire : un plan d'action européen pour un droit à réparer les appareils électroniques

La Commission européenne annonce un plan d'action pour favoriser l'économie circulaire et penser réparabilité et recyclage des produits électroniques dès leur conception.

Dans sa quête pour réduire les volumes de déchets de produits électroniques non recyclables, la Commission européenne vient d'annoncer un nouveau plan d'action pour l'économie circulaire entrant dans le cadre du Green Deal européen et de son objectif de neutralité climatique d'ici 2050.

Ce plan d'action vise notamment à imposer dans la conception des produits électroniques des principes de base qui faciliteront le remplacement des composants dans le cycle de vie des produits et le recyclage.

Considérant qu'actuellement seuls 12% des ressources et matériaux sont réutilisables et que beaucoup trop d'appareils cassent trop facilement sans possibilité de réutilisation, réparation ou recyclage, ce qui en fait littéralement des objets à usage unique, l'Europe veut changer d'approche et et modifier la façon dont les produits sont fabriqués.

On retrouve ici par exemple la logique d'une plus grande facilité de remplacement des batteries de smartphones, évoquée il y a quelques semaines, mais ce n'est qu'une des nombreuses actions détaillées dans le plan d'action.

Ce dernier comprend des mesures pour étendre les durées de vie des produits électroniques et faciliter leur collecte en vue d'un recyclage, la réduction des emballages, l'attention aux plastiques (recyclage, plastique biodégradable...) et dans tous les domaines faire des efforts pour rendre les matériaux et composants secondaires réutilisables pour réduire les déchets.

Le plan d'action pour l'économie circulaire cible aussi d'autres secteurs industriels (automobile, textile, alimentation) avec des recommandations adaptées là aussi pour favoriser recyclage et réutilisation des matériaux mais il reste à voir comment et en combien de temps les industriels vont pouvoir s'adapter à ces nouvelles habitudes, et à quel point les consommateurs seront réceptifs à cette évolution de mentalité.