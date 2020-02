La Commission européenne voudrait un remplacement des batteries de smartphones plus facile

Si les premiers smartphones des années 2000 disposaient de batteries amovibles facilement remplaçables, la tendance dans l'industrie mobile a basculé vers des batteries non amovibles et souvent non remplaçables.

Les démontages de smartphones montrent généralement un certain nombre de manipulations nécessaires avant d'accéder à la batterie...avant de se retrouver parfois devant un composant collé à la glu ou bardé d'adhésif qui ne sera pas simple à changer soi-même.

Dans certains cas, le remplacement est possible mais en passant par un service spécifique et avec un certain coût. Parfois, il s'agit de préserver l'étanchéité et l'intégrité du smartphone mais dans d'autres cas, c'est plus une question de simplicité de conception qui dicte ce choix.

Toujours est-il que la Commission européenne réfléchirait à une directive imposant de faciliter le remplacement de la batterie des smartphones. Une publication financière néerlandaise indique de l'UE aurait rédigé un pré-document en ce sens avec l'idée de permettre aux consommateurs de pouvoir utiliser leur appareil mobile plus longtemps mais aussi de faciliter la récupération et le recyclage des batteries.

Il y a ici une volonté de réduire les volumes de déchets électroniques, comme dans le cadre du chargeur universel en USB-C, autre sujet dans le collimateur de la Commission européenne.

Les fabricants devront donc prendre les mesures pour faciliter l'accès à la batterie et s'assurer que les utilisateurs aient accès aux pièces de rechange pendant toute la vie du produit.

D'autres aspects sont exposés dans le pré-document, comme la réduction de l'utilisation de plastique dans les emballages, l'ébauche d'un système généralisé de collecte des vieux appareils électroniques ou encore l'obligation pour les revendeurs de ne plus détruire les invendus.