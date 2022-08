Extinction du réseau cuivre : Bouygues et SFR critiquent le projet d'Orange

Alors que le déploiement de la fibre se poursuit rapidement, l'heure est à la programmation de l'extinction du réseau cuivre et des abonnements ADSL. Son entretien est en train de devenir plus coûteux que son exploitation pour un nombre toujours plus réduit d'abonnés.

Orange a bien tenté de demander une augmentation du tarif de dégroupage auprès des autres opérateurs, ce dont ils ne veulent pas entendre parler, mais l'Arcep a demandé de préparer un plan de sortie du cuivre.

L'opérateur historique a donc établi un projet en deux temps avec une fin de commercialisation (dite phase de transition) d'ici 2025 et un arrêt complet (ou phase de fermeture) pour 2030 au maximum. Une consultation publique a permis aux autres acteurs d'exprimer leur point de vue et, sans surprise, il est assez défavorable.

Trop de main-mise d'Orange

S'ils sont d'accord avec l'idée de fermeture du réseau cuivre, la fibre prenant le relais, les opérateurs dénoncent un plan opaque pour lequel Orange est seul décideur et qui risque de mettre à mal la concurrence.

La question est de savoir comment vont se répartir les abonnés de l'ADSL forcés de migrer vers la fibre et ils craignent d'être les dindons de la farce en payant les tarifs de dégroupage tant que le réseau n'est pas éteint...tout en risquant de voir la migration des clients leur passer sous le nez au profit d'Orange.

La première phase vise à cesser de recruter de nouveaux abonnés ADSL mais les opérateurs estiment que le plan prévu n'est pas assez incitatif concernant la migration des clients ADSL existants vers la fibre, ce qui risque de maintenir des abonnés jusqu'à la fin de la phase de fermeture et donc de n'éteindre véritablement le réseau qu'au tout dernier moment, la rente pour Orange continuant de tomber tout ce temps.

Il faudra pourtant bien commencer à désinstaller les équipements d'infrastructure avant ce délai. Les opérateurs indiquent dans la consultation publique qu'ils n'ont pas assez de visibilité sur le projet pour pouvoir anticiper et il craignent qu'Orange ne prenne toutes les décisions, et bien sûr en sa faveur.

Ils réclament par ailleurs un effort de communication nationale pour éviter de tomber dans le piège d'une souscription forcée chez Orange lors de la migration vers la fibre.