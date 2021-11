Abonnements : Facebook évite la commission d'Apple avec l'App Store

" Alors que nous construisons le métavers, nous nous efforçons de donner aux créateurs la possibilité de tirer profit de leur travail. Les 30 % de frais qu'Apple prélève sur les transactions rendent cette tâche plus difficile. C'est pourquoi nous mettons à jour notre produit Abonnements afin que les créateurs puissent gagner davantage ", écrit Mark Zuckerberg, le patron de Meta.

Anciennement " Abonnements de fan ", la fonctionnalité Abonnements pour des Pages éligibles sur le réseau social Facebook permet aux créateurs de contenu d'obtenir le soutien d'utilisateurs via des paiements mensuels récurrents. Ils ont ainsi accès à du contenu exclusif et par exemple des événements.

Au moins jusqu'en 2023, Facebook ne percevra aucun frais sur les Abonnements et permet désormais l'envoi d'un lien promotionnel - par SMS ou email - afin de diriger les utilisateurs vers un site web pour y effectuer l'achat de l'abonnement grâce à Facebook Pay. Le cas échéant, les créateurs pourront conserver l'intégralité des revenus, hors taxes.

Facebook va en outre verser aux créateurs un bonus compris entre 5 et 20 dollars pour chaque ajout d'un nouvel abonné, que ce soit avec un paiement par le biais du lien promotionnel ou avec les systèmes de paiement intégrés d'Apple et de Google. À partir de décembre prochain, les créateurs pourront également télécharger directement les adresses email de leurs nouveaux abonnés.

Meta s'engouffre dans la brèche

A priori, cette possibilité pour éviter la commission d'Apple avec l'App Store (ou pour Google Play) tient compte du fait que c'est le créateur qui aiguille lui-même vers le site web pour le paiement d'un abonnement, et pas l'éditeur de l'application.

Elle est en outre mise en œuvre dans un contexte où Apple lâche du lest. Début 2022, les développeurs d'applications de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) pourront faire un lien vers un site web externe pour la création et la gestion de comptes.

Dans le procès qui a opposé Epic Games à Apple, une injonction doit entrer en vigueur à partir du 9 décembre prochain. Apple ne devra pas interdire aux développeurs d'inclure dans leurs applications des liens externes qui dirigent les utilisateurs vers des mécanismes d'achat autres que son système d'achat in-app. Apple cherche à obtenir l'annulation de cette décision.