L'outil d'activité en dehors de Facebook déployé pour tous

Encore une fois, Facebook intensifie et veut montrer ses efforts en matière de contrôle des données pour les utilisateurs.

L'été dernier, Facebook a introduit pour quelques pays une fonctionnalité baptisée " Activité en dehors de Facebook. " Le réseau social profite de cette Journée de la protection des données pour annoncer sa disponibilité à l'échelle mondiale.

Accessible sur mobile depuis les paramètres de l'application et à la rubrique " Vos informations Facebook ", la fonctionnalité permet d'avoir un œil sur des applications et sites web ayant partagé une activité.

C'est autrement dit un résumé des informations que Facebook reçoit concernant l'activité sur d'autres applications et sites. Pour chaque cas, il est précisé comment Facebook a obtenu l'activité. Il s'agit des outils Business de Facebook qui comprennent par exemple le SDK de Facebook et Facebook Login.

Un utilisateur peut notamment effacer l'historique en ligne, ce qui aura pour conséquence de supprimer les informations permettant une identification que les applications et sites web envoient à Facebook.



" Des entreprises nous envoient des informations sur vos activités sur leurs sites et nous utilisons ces informations pour vous montrer des publicités pertinentes. Désormais vous pouvez voir un résumé de ces informations et les déconnecter de votre compte si vous le souhaitez ", écrit Mark Zuckerberg.

Pour le fondateur et patron de Facebook, l'outil " Activité en dehors de Facebook " est synonyme d'un " nouveau niveau de transparence et de contrôle. " Un domaine dans lequel Facebook ne peut plus se permettre d'autres lacunes.

Récemment, Facebook a déployé des notifications pour des connexions avec des comptes sur des applications et sites web tiers. Dans les prochaines semaines, les utilisateurs seront conviés à passer en revue leurs paramètres de confidentialité via l'Assistance confidentialité qui a été mise à jour.