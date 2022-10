Facebook veut être plus intéressant pour vous. Peine perdue ?

Pour son réseau social Facebook, le groupe Meta cherche à mettre l'accent sur un moteur de découverte avec des recommandations pour des contenus. Par la même occasion, le but est de mettre en avant des contenus comme les Reels et Stories. Une orientation très… TikTok.

Avec le fil de publications de Facebook, les utilisateurs auront néanmoins la possibilité de mieux signifier le type de contenu qu'ils veulent voir. À cet effet, des boutons " Voir plus " et " Voir moins " vont être déployés. Ils s'afficheront de manière périodique sur les publications des personnes et communautés suivies, mais également avec les publications suggérées par Facebook.

Le bouton " Voir plus " aura pour conséquence d'augmenter temporairement le score de classement d'une publication, tandis que le bouton " Voir moins " diminuera temporairement ce score.

Pour nourrir l'IA

" En proposant davantage de moyens de prendre en compte directement les retours des utilisateurs dans l'organisation du fil, nous rendons nos systèmes d'intelligence artificielle plus intelligents et plus réactifs ", explique Meta.

Ultérieurement, ce système des boutons fera partie intégrante du menu des trois points en haut à droite d'une publication. Il est aussi prévu de tester ce type de fonctionnalité dans les Reels.

À voir si ce sera de nature à véritablement répondre à des critiques d'utilisateurs selon qui leur fil propose beaucoup trop de publications qui ne les intéressent pas.

Il y avait déjà une dose de personnalisation

Meta assure par ailleurs qu'il explore pour Facebook de nouveaux moyens d'aider les utilisateurs à personnaliser la quantité de contenus qu'ils voient dans le fil et provenant de proches, de la famille, ainsi que des Groupes, des Pages et de personnalités.

De tels outils sont accessibles depuis les " Préférences du fil " avec notamment la possibilité de masquer temporairement des publications. Cela est censé influer sur la quantité de contenus en rapport. Il est en outre possible de gérer des favoris pour sélectionner les personnes et les Pages ayant la priorité.

Le réseau social Facebook n'a franchement plus trop la cote auprès des jeunes utilisateurs. Sa popularité a particulièrement dégringolé chez les adolescents aux États-Unis. Pas sûr que le fait de faciliter la personnalisation du fil de publications changera la tendance.